Pentagon Games (PEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pentagon Games (PEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pentagon Games (PEN) tokennel kapcsolatos információk Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability. Hivatalos webhely: https://pentagon.games/ Fehér könyv: https://doc.clickup.com/9015758556/p/h/8cp33pw-515/b5b7ae016ba0786 Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x5ee3188a3f8adee1d736edd4ae85000105c88f66 Vásárolj most PEN tokent!

Pentagon Games (PEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pentagon Games (PEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 292.52K $ 292.52K $ 292.52K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 164.80M $ 164.80M $ 164.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Minden idők csúcspontja: $ 0.4402 $ 0.4402 $ 0.4402 Minden idők mélypontja: $ 0.001733414341382063 $ 0.001733414341382063 $ 0.001733414341382063 Jelenlegi ár: $ 0.001775 $ 0.001775 $ 0.001775 További tudnivalók a(z) Pentagon Games (PEN) áráról

A(z) Pentagon Games (PEN) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PEN tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview Penguin (PENGU) is the native token associated with the Pudgy Penguins ecosystem, primarily launched on the Solana blockchain, with additional deployments as an ERC-20 token on Ethereum and Abstract via LayerZero OFT technology. The token is designed as a meme token with no featured or planned utility beyond being exchanged or held for speculative purposes. There are no mechanisms for earning fees, additional tokens, or compensation by holding or interacting with the token, and it does not confer any governance, profit-sharing, or legal rights. Issuance Mechanism Initial Distribution:

PENGU was primarily issued via a large-scale airdrop to holders of Pudgy Penguins, Lil Pudgys, and Pudgy Rods NFTs, as well as to OG Ethereum and Solana wallets, DeFi participants, Pudgy Penguin Soulbound token holders, and FTT tokenholders.

PENGU was primarily issued via a large-scale airdrop to holders of Pudgy Penguins, Lil Pudgys, and Pudgy Rods NFTs, as well as to OG Ethereum and Solana wallets, DeFi participants, Pudgy Penguin Soulbound token holders, and FTT tokenholders. Total Supply:

The maximum supply is approximately 88.89 billion PENGU tokens.

The maximum supply is approximately 88.89 billion PENGU tokens. Airdrop Allocation:

About 44.77 billion PENGU (~50.37% of the total supply) were distributed through the airdrop. Allocation Mechanism The allocation of PENGU tokens is as follows: Category Amount (Billion PENGU) % of Max Supply Pudgy Community ~23.02 ~25.90% Other Communities ~21.44 ~24.12% Team (Current/Future) ~15.82 ~17.80% Liquidity ~10.98 ~12.35% Company ~10.20 ~11.48% Proliferation ~3.56 ~4.00% Public Good ~3.56 ~4.00% FTT Holders ~0.31 ~0.35% Team and Company Allocations:

Both are subject to a one-year cliff and a three-year vesting schedule. Usage and Incentive Mechanism Primary Use:

PENGU is a meme token with no planned or current utility beyond being traded or held. It is not used for staking, governance, or as a medium of exchange within a protocol.

PENGU is a meme token with no planned or current utility beyond being traded or held. It is not used for staking, governance, or as a medium of exchange within a protocol. Incentives:

There are no mechanisms for earning rewards, fees, or additional tokens by holding or using PENGU. No staking, liquidity provision, or yield mechanisms are available or planned.

There are no mechanisms for earning rewards, fees, or additional tokens by holding or using PENGU. No staking, liquidity provision, or yield mechanisms are available or planned. Acquisition:

PENGU can be acquired via airdrop (for eligible users), or purchased on centralized exchanges (e.g., Binance, Coinbase, Bybit) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca, Meteora). Locking Mechanism Team and Company Tokens:

Subject to a one-year cliff and a three-year vesting schedule. This means these tokens are locked for the first year, after which they vest linearly over the next three years.

Subject to a one-year cliff and a three-year vesting schedule. This means these tokens are locked for the first year, after which they vest linearly over the next three years. No Locking for Airdrop/Community:

Tokens distributed via airdrop or to the community are not subject to any lock-up or vesting. Unlocking Time Team/Company Unlocking: Cliff: 1 year after token generation event (TGE) Vesting: Linear over the following 3 years

Airdrop/Community:

Immediately available upon claim.

Immediately available upon claim. Unclaimed Airdrop:

Unclaimed tokens after the claim period are burned (e.g., over 12 billion PENGU, ~13.69% of supply, were burned on Feb. 5, 2025). Additional Notes No Staking or Governance:

There are no staking, liquidity provision, or governance mechanisms associated with PENGU.

There are no staking, liquidity provision, or governance mechanisms associated with PENGU. No Buyback/Burn Mechanism:

No ongoing or planned token burn or buyback mechanisms, aside from the one-time burn of unclaimed airdrop tokens.

No ongoing or planned token burn or buyback mechanisms, aside from the one-time burn of unclaimed airdrop tokens. No Open-Source Development:

The development of PENGU is not open-source, and there is no public governance process. Summary Table Mechanism Details Issuance Airdrop to NFT holders, DeFi users, FTT holders; no mining or ongoing emissions Allocation See allocation table above; team/company subject to vesting, others mostly unlocked Usage/Incentives Meme token; no utility, staking, governance, or rewards Locking Team/company: 1-year cliff + 3-year vesting; others: no lock Unlocking Team/company: unlocks after 1 year, then linear; airdrop/community: immediate Burn Mechanism One-time burn of unclaimed airdrop tokens; no ongoing burn or buyback Implications and Context Market Impact:

The large airdrop and immediate liquidity for most tokens led to significant volatility at launch, with price swings and a notable one-time burn of unclaimed tokens to reduce supply.

The large airdrop and immediate liquidity for most tokens led to significant volatility at launch, with price swings and a notable one-time burn of unclaimed tokens to reduce supply. Vesting for Team/Company:

The vesting schedule for team and company tokens is designed to align long-term interests and reduce immediate sell pressure, a common practice in token launches.

The vesting schedule for team and company tokens is designed to align long-term interests and reduce immediate sell pressure, a common practice in token launches. No Utility or Governance:

The lack of utility, staking, or governance means PENGU is primarily a speculative asset, and holders should not expect protocol-driven value accrual or participation rights.

The lack of utility, staking, or governance means PENGU is primarily a speculative asset, and holders should not expect protocol-driven value accrual or participation rights. Transparency:

While allocation percentages and vesting schedules are disclosed, specific allocation addresses are not public, and the project is not open-source. Conclusion Penguin (PENGU) tokenomics are straightforward: a large, meme-oriented airdrop with most supply immediately liquid, and team/company allocations locked and vested over four years. There is no protocol utility, staking, or governance, and the token functions as a speculative asset. The only significant supply reduction mechanism was a one-time burn of unclaimed airdrop tokens. Investors should be aware of the lack of ongoing incentives or utility and the implications of large, unlocked supplies on market dynamics.

Pentagon Games (PEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pentagon Games (PEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEN token élő árfolyamát!

A(z) PEN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Pentagon Games (PEN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PEN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PEN tokent a MEXC-n!

Pentagon Games (PEN) árelőzményei A felhasználók a(z) PEN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PEN árelőzményeivel!

PEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEN kapcsán? PEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!