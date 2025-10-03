A(z) élő Peezy ár ma 0.000002051 USD. Kövesd nyomon a(z) PEEZY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEEZY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Peezy ár ma 0.000002051 USD. Kövesd nyomon a(z) PEEZY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEEZY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Peezy árfolyam(PEEZY)

$0.000002051
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:21 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000001972
24h alacsony
$ 0.000002102
24h magas

$ 0.000001972
$ 0.000002102
$ 0.000017366930284222
$ 0.000000008008476234
+0.19%

+0.88%

-3.44%

-3.44%

Peezy (PEEZY) valós idejű ár: $ 0.000002051. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEEZY legalacsonyabb ára $ 0.000001972, legmagasabb ára pedig $ 0.000002102 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEEZY valaha volt legmagasabb ára $ 0.000017366930284222, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000000008008476234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEEZY változása a következő volt: +0.19% az elmúlt órában, +0.88% az elmúlt 24 órában, és -3.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Peezy (PEEZY) piaci információk

No.2464

$ 626.89K
$ 98.34K
$ 862.84K
305.65B
420,690,000,000
359,709,061,786
72.65%

ETH

A(z) Peezy jelenlegi piaci plafonja $ 626.89K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 98.34K. A(z) PEEZY keringésben lévő tokenszáma 305.65B, és a teljes tokenszám 359709061786. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 862.84K.

Peezy (PEEZY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Peezy mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00000001789+0.88%
30 nap$ -0.000000928-31.16%
60 nap$ -0.000002803-57.75%
90 nap$ -0.000003354-62.06%
Peezy árváltozása ma

A mai napon a(z) PEEZY ára $ +0.00000001789 (+0.88%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Peezy 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000000928 (-31.16%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Peezy 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PEEZY ára $ -0.000002803 (-57.75%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Peezy 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000003354 (-62.06%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Peezy (PEEZY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Peezy árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Peezy befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PEEZY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Peezy a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Peezy vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Peezy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Peezy (PEEZY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Peezy (PEEZY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Peezy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Peezy árelőrejelzését most!

Peezy (PEEZY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Peezy (PEEZY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PEEZY token kapcsán!

Hogyan vásárolj Peezy (PEEZY)

A következőt szeretnél vásárolni: Peezy? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Peezy eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PEEZY helyi valutákra

Peezy Forrás

A(z) Peezy alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Peezy Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Peezy

Mennyit ér ma a(z) Peezy (PEEZY)?
A(z) élő PEEZY ár a(z) USD esetében 0.000002051 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PEEZY ára a(z) USD esetében?
A(z) PEEZY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000002051. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Peezy piaci plafonja?
A(z) PEEZY piaci plafonja $ 626.89K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PEEZY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PEEZY keringésben lévő tokenszáma 305.65B USD.
Mi volt a(z) PEEZY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PEEZY mindenkori legmagasabb ára 0.000017366930284222 USD.
Mi volt a(z) PEEZY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PEEZY mindenkori legalacsonyabb ára 0.000000008008476234 USD.
Mekkora a(z) PEEZY kereskedési volumene?
A(z) PEEZY élő 24 órás kereskedési volumene $ 98.34K USD.
A(z) PEEZY ára emelkedni fog idén?
A(z) PEEZY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PEEZY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:21 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

