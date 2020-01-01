Particle Network (PARTI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Particle Network (PARTI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Particle Network (PARTI) tokennel kapcsolatos információk Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience. Hivatalos webhely: https://particle.network/ Fehér könyv: https://whitepaper.particle.network/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Vásárolj most PARTI tokent!

Particle Network (PARTI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Particle Network (PARTI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.64M $ 44.64M $ 44.64M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 191.60M $ 191.60M $ 191.60M Minden idők csúcspontja: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Minden idők mélypontja: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 Jelenlegi ár: $ 0.1916 $ 0.1916 $ 0.1916 További tudnivalók a(z) Particle Network (PARTI) áráról

Particle Network (PARTI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Particle Network (PARTI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PARTI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PARTI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PARTI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PARTI token élő árfolyamát!

