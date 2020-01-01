PARMA Fan Token (PARMA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PARMA Fan Token (PARMA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PARMA Fan Token (PARMA) tokennel kapcsolatos információk $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Hivatalos webhely: https://www.unitos.io/parma-fantoken Fehér könyv: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Vásárolj most PARMA tokent!

PARMA Fan Token (PARMA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PARMA Fan Token (PARMA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 103.40K $ 103.40K $ 103.40K Minden idők csúcspontja: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Minden idők mélypontja: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Jelenlegi ár: $ 0.00517 $ 0.00517 $ 0.00517 További tudnivalók a(z) PARMA Fan Token (PARMA) áráról

PARMA Fan Token (PARMA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PARMA Fan Token (PARMA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PARMA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PARMA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PARMA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PARMA token élő árfolyamát!

A(z) PARMA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PARMA Fan Token (PARMA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PARMA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PARMA tokent a MEXC-n!

PARMA Fan Token (PARMA) árelőzményei A felhasználók a(z) PARMA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PARMA árelőzményeivel!

PARMA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PARMA kapcsán? PARMA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PARMA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

