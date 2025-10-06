TőzsdeDEX+
A(z) élő Pandu Pandas ár ma 0.00005752 USD. Kövesd nyomon a(z) PANDU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PANDU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Pandu Pandas árfolyam(PANDU)

1 PANDU-USD élő ár:

$0.00005761
-12.05%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:12 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00005243
24h alacsony
$ 0.00006777
24h magas

$ 0.00005243
$ 0.00006777
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
-1.88%

-12.04%

-29.26%

-29.26%

Pandu Pandas (PANDU) valós idejű ár: $ 0.00005752. Az elmúlt 24 órában, a(z)PANDU legalacsonyabb ára $ 0.00005243, legmagasabb ára pedig $ 0.00006777 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PANDU valaha volt legmagasabb ára $ 0.0002790700975526, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000048806902605 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PANDU változása a következő volt: -1.88% az elmúlt órában, -12.04% az elmúlt 24 órában, és -29.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pandu Pandas (PANDU) piaci információk

No.1336

$ 5.54M
$ 140.75K
$ 5.75M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%

SOL

A(z) Pandu Pandas jelenlegi piaci plafonja $ 5.54M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 140.75K. A(z) PANDU keringésben lévő tokenszáma 96.37B, és a teljes tokenszám 99999377352. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.75M.

Pandu Pandas (PANDU) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Pandu Pandas mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000078931-12.04%
30 nap$ -0.00008051-58.33%
60 nap$ +0.00003752+187.60%
90 nap$ +0.00003752+187.60%
Pandu Pandas árváltozása ma

A mai napon a(z) PANDU ára $ -0.0000078931 (-12.04%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Pandu Pandas 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00008051 (-58.33%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Pandu Pandas 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PANDU ára $ +0.00003752 (+187.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Pandu Pandas 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00003752 (+187.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Pandu Pandas (PANDU) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Pandu Pandas árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Pandu Pandas befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PANDU a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Pandu Pandas a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Pandu Pandas vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Pandu Pandas árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pandu Pandas (PANDU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pandu Pandas (PANDU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pandu Pandas rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pandu Pandas árelőrejelzését most!

Pandu Pandas (PANDU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pandu Pandas (PANDU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PANDU token kapcsán!

Hogyan vásárolj Pandu Pandas (PANDU)

A következőt szeretnél vásárolni: Pandu Pandas? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Pandu Pandas eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PANDU helyi valutákra

1 Pandu Pandas(PANDU) - VND
1.5136388
1 Pandu Pandas(PANDU) - AUD
A$0.0000874304
1 Pandu Pandas(PANDU) - GBP
0.0000437152
1 Pandu Pandas(PANDU) - EUR
0.0000494672
1 Pandu Pandas(PANDU) - USD
$0.00005752
1 Pandu Pandas(PANDU) - MYR
RM0.0002410088
1 Pandu Pandas(PANDU) - TRY
0.0024192912
1 Pandu Pandas(PANDU) - JPY
¥0.00885808
1 Pandu Pandas(PANDU) - ARS
ARS$0.0833620104
1 Pandu Pandas(PANDU) - RUB
0.0046539432
1 Pandu Pandas(PANDU) - INR
0.0051141032
1 Pandu Pandas(PANDU) - IDR
Rp0.9586662832
1 Pandu Pandas(PANDU) - PHP
0.0033856272
1 Pandu Pandas(PANDU) - EGP
￡E.0.0027212712
1 Pandu Pandas(PANDU) - BRL
R$0.0003088824
1 Pandu Pandas(PANDU) - CAD
C$0.000080528
1 Pandu Pandas(PANDU) - BDT
0.0070093872
1 Pandu Pandas(PANDU) - NGN
0.0831210016
1 Pandu Pandas(PANDU) - COP
$0.2229452192
1 Pandu Pandas(PANDU) - ZAR
R.0.0009973968
1 Pandu Pandas(PANDU) - UAH
0.0024037608
1 Pandu Pandas(PANDU) - TZS
T.Sh.0.1409803696
1 Pandu Pandas(PANDU) - VES
Bs0.01271192
1 Pandu Pandas(PANDU) - CLP
$0.0540688
1 Pandu Pandas(PANDU) - PKR
Rs0.0162252416
1 Pandu Pandas(PANDU) - KZT
0.0303694096
1 Pandu Pandas(PANDU) - THB
฿0.0018670992
1 Pandu Pandas(PANDU) - TWD
NT$0.0017704656
1 Pandu Pandas(PANDU) - AED
د.إ0.0002110984
1 Pandu Pandas(PANDU) - CHF
Fr0.000046016
1 Pandu Pandas(PANDU) - HKD
HK$0.0004469304
1 Pandu Pandas(PANDU) - AMD
֏0.0219536584
1 Pandu Pandas(PANDU) - MAD
.د.م0.0005314848
1 Pandu Pandas(PANDU) - MXN
$0.0010675712
1 Pandu Pandas(PANDU) - SAR
ريال0.0002151248
1 Pandu Pandas(PANDU) - ETB
Br0.008837948
1 Pandu Pandas(PANDU) - KES
KSh0.0074103016
1 Pandu Pandas(PANDU) - JOD
د.أ0.00004078168
1 Pandu Pandas(PANDU) - PLN
0.0002122488
1 Pandu Pandas(PANDU) - RON
лв0.0002536632
1 Pandu Pandas(PANDU) - SEK
kr0.00054644
1 Pandu Pandas(PANDU) - BGN
лв0.0000972088
1 Pandu Pandas(PANDU) - HUF
Ft0.0193600816
1 Pandu Pandas(PANDU) - CZK
0.0012148224
1 Pandu Pandas(PANDU) - KWD
د.ك0.00001760112
1 Pandu Pandas(PANDU) - ILS
0.00018694
1 Pandu Pandas(PANDU) - BOB
Bs0.0003963128
1 Pandu Pandas(PANDU) - AZN
0.000097784
1 Pandu Pandas(PANDU) - TJS
SM0.0005280336
1 Pandu Pandas(PANDU) - GEL
0.0001558792
1 Pandu Pandas(PANDU) - AOA
Kz0.0526256232
1 Pandu Pandas(PANDU) - BHD
.د.ب0.00002157
1 Pandu Pandas(PANDU) - BMD
$0.00005752
1 Pandu Pandas(PANDU) - DKK
kr0.0003727296
1 Pandu Pandas(PANDU) - HNL
L0.0015087496
1 Pandu Pandas(PANDU) - MUR
0.0026309648
1 Pandu Pandas(PANDU) - NAD
$0.0009945208
1 Pandu Pandas(PANDU) - NOK
kr0.0005821024
1 Pandu Pandas(PANDU) - NZD
$0.0001000848
1 Pandu Pandas(PANDU) - PAB
B/.0.00005752
1 Pandu Pandas(PANDU) - PGK
K0.000241584
1 Pandu Pandas(PANDU) - QAR
ر.ق0.0002087976
1 Pandu Pandas(PANDU) - RSD
дин.0.005818148
1 Pandu Pandas(PANDU) - UZS
soʻm0.6930118888
1 Pandu Pandas(PANDU) - ALL
L0.0048023448
1 Pandu Pandas(PANDU) - ANG
ƒ0.0001029608
1 Pandu Pandas(PANDU) - AWG
ƒ0.0001029608
1 Pandu Pandas(PANDU) - BBD
$0.00011504
1 Pandu Pandas(PANDU) - BAM
KM0.0000966336
1 Pandu Pandas(PANDU) - BIF
Fr0.16864864
1 Pandu Pandas(PANDU) - BND
$0.0000742008
1 Pandu Pandas(PANDU) - BSD
$0.00005752
1 Pandu Pandas(PANDU) - JMD
$0.009206076
1 Pandu Pandas(PANDU) - KHR
0.23008
1 Pandu Pandas(PANDU) - KMF
Fr0.02450352
1 Pandu Pandas(PANDU) - LAK
1.2504347576
1 Pandu Pandas(PANDU) - LKR
රු0.0174619216
1 Pandu Pandas(PANDU) - MDL
L0.0009755392
1 Pandu Pandas(PANDU) - MGA
Ar0.257936936
1 Pandu Pandas(PANDU) - MOP
P0.0004590096
1 Pandu Pandas(PANDU) - MVR
0.000880056
1 Pandu Pandas(PANDU) - MWK
MK0.099515352
1 Pandu Pandas(PANDU) - MZN
MT0.003675528
1 Pandu Pandas(PANDU) - NPR
रु0.0081356288
1 Pandu Pandas(PANDU) - PYG
0.40505584
1 Pandu Pandas(PANDU) - RWF
Fr0.08334648
1 Pandu Pandas(PANDU) - SBD
$0.0004733896
1 Pandu Pandas(PANDU) - SCR
0.0008305888
1 Pandu Pandas(PANDU) - SRD
$0.00221452
1 Pandu Pandas(PANDU) - SVC
$0.0005015744
1 Pandu Pandas(PANDU) - SZL
L0.0009939456
1 Pandu Pandas(PANDU) - TMT
m0.00020132
1 Pandu Pandas(PANDU) - TND
د.ت0.0001691088
1 Pandu Pandas(PANDU) - TTD
$0.00038826
1 Pandu Pandas(PANDU) - UGX
Sh0.19970944
1 Pandu Pandas(PANDU) - XAF
Fr0.03272888
1 Pandu Pandas(PANDU) - XCD
$0.000155304
1 Pandu Pandas(PANDU) - XOF
Fr0.03272888
1 Pandu Pandas(PANDU) - XPF
Fr0.00592456
1 Pandu Pandas(PANDU) - BWP
P0.0007701928
1 Pandu Pandas(PANDU) - BZD
$0.00011504
1 Pandu Pandas(PANDU) - CVE
$0.0054799304
1 Pandu Pandas(PANDU) - DJF
Fr0.01018104
1 Pandu Pandas(PANDU) - DOP
$0.0036853064
1 Pandu Pandas(PANDU) - DZD
د.ج0.007451716
1 Pandu Pandas(PANDU) - FJD
$0.0001317208
1 Pandu Pandas(PANDU) - GNF
Fr0.5001364
1 Pandu Pandas(PANDU) - GTQ
Q0.0004394528
1 Pandu Pandas(PANDU) - GYD
$0.0120003976
1 Pandu Pandas(PANDU) - ISK
kr0.00719

Pandu Pandas Forrás

A(z) Pandu Pandas alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Pandu Pandas Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Pandu Pandas

Mennyit ér ma a(z) Pandu Pandas (PANDU)?
A(z) élő PANDU ár a(z) USD esetében 0.00005752 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PANDU ára a(z) USD esetében?
A(z) PANDU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00005752. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pandu Pandas piaci plafonja?
A(z) PANDU piaci plafonja $ 5.54M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PANDU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PANDU keringésben lévő tokenszáma 96.37B USD.
Mi volt a(z) PANDU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PANDU mindenkori legmagasabb ára 0.0002790700975526 USD.
Mi volt a(z) PANDU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PANDU mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000048806902605 USD.
Mekkora a(z) PANDU kereskedési volumene?
A(z) PANDU élő 24 órás kereskedési volumene $ 140.75K USD.
A(z) PANDU ára emelkedni fog idén?
A(z) PANDU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PANDU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:12 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

PANDU-USD kalkulátor

Összeg

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00005752 USD

PANDU kereskedés

PANDU/USDT
$0.00005761
$0.00005761$0.00005761
-12.07%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

