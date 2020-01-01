Panda Swap (PANDA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Panda Swap (PANDA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Panda Swap (PANDA) tokennel kapcsolatos információk $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Hivatalos webhely: https://pandaswapsol.io/ Fehér könyv: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Vásárolj most PANDA tokent!

Panda Swap (PANDA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Panda Swap (PANDA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Teljes tokenszám: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Minden idők mélypontja: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 Jelenlegi ár: $ 0.002151 $ 0.002151 $ 0.002151 További tudnivalók a(z) Panda Swap (PANDA) áráról

Panda Swap (PANDA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Panda Swap (PANDA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PANDA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PANDA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PANDA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PANDA token élő árfolyamát!

A(z) PANDA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Panda Swap (PANDA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PANDA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PANDA tokent a MEXC-n!

Panda Swap (PANDA) árelőzményei A felhasználók a(z) PANDA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PANDA árelőzményeivel!

PANDA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PANDA kapcsán? PANDA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PANDA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

