PAIN (PAIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PAIN (PAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PAIN (PAIN) tokennel kapcsolatos információk Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN. Hivatalos webhely: https://paintoken.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain Vásárolj most PAIN tokent!

PAIN (PAIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PAIN (PAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.14M $ 13.14M $ 13.14M Minden idők csúcspontja: $ 24.9 $ 24.9 $ 24.9 Minden idők mélypontja: $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 Jelenlegi ár: $ 1.314 $ 1.314 $ 1.314 További tudnivalók a(z) PAIN (PAIN) áráról

PAIN (PAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PAIN (PAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAIN token élő árfolyamát!

A(z) PAIN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PAIN (PAIN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PAIN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PAIN tokent a MEXC-n!

PAIN (PAIN) árelőzményei A felhasználók a(z) PAIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PAIN árelőzményeivel!

PAIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAIN kapcsán? PAIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

