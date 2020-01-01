ParallelAI (PAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ParallelAI (PAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ParallelAI (PAI) tokennel kapcsolatos információk ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Hivatalos webhely: https://www.parallelai.tech/ Fehér könyv: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Vásárolj most PAI tokent!

ParallelAI (PAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ParallelAI (PAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Minden idők csúcspontja: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Minden idők mélypontja: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Jelenlegi ár: $ 0.13358 $ 0.13358 $ 0.13358 További tudnivalók a(z) ParallelAI (PAI) áráról

ParallelAI (PAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ParallelAI (PAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAI token élő árfolyamát!

A(z) PAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ParallelAI (PAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PAI tokent a MEXC-n!

ParallelAI (PAI) árelőzményei A felhasználók a(z) PAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PAI árelőzményeivel!

PAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAI kapcsán? PAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

