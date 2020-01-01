Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai

Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Paal AI (PAAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Paal AI (PAAL) tokennel kapcsolatos információk

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Hivatalos webhely:
https://www.paal.ai/
Fehér könyv:
https://docs.paal.ai/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16

Paal AI (PAAL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Paal AI (PAAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 74.57M
$ 74.57M$ 74.57M
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 990.50M
$ 990.50M$ 990.50M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 75.29M
$ 75.29M$ 75.29M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.49498
$ 0.49498$ 0.49498
Minden idők mélypontja:
$ 0.000045882830722914
$ 0.000045882830722914$ 0.000045882830722914
Jelenlegi ár:
$ 0.07529
$ 0.07529$ 0.07529

A(z) Paal AI (PAAL) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PAAL tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Overview

PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform.

Issuance Mechanism

  • Blockchain Platform: Ethereum
  • Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)
  • Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment.

Allocation Mechanism

While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed:

  • Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.
  • No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows:
    • 1% to stakers (ETH payout)
    • 1% to marketing
    • 1% to buyback and burn
    • 1% to development

Usage and Incentive Mechanism

$PAAL is designed with multiple utilities and incentives:

MechanismDescription
StakingStake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL.
Revenue Sharing50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers.
BuybacksTokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards.
Exclusive AI Services$PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services.
Trading Volume Rewards1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers.
Referral & CompoundingReferral system and auto-compound features enhance community growth and rewards.

Locking Mechanism

  • Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).
  • Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.
  • Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards.

Unlocking Time

  • Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.
  • Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards.

Token Utility

  • Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.
  • Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.
  • Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves.

Summary Table

AspectDetails
Issuance1B tokens, Ethereum, smart contract renounced
AllocationUsers, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc.
Usage/IncentivesStaking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals
LockingStaking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards
UnlockingAfter lockup period, tokens and rewards are claimable

Additional Notes

  • Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.
  • Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.
  • Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility.

For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.

Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Paal AI (PAAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAAL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PAAL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PAAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAAL token élő árfolyamát!

A(z) PAAL vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Paal AI (PAAL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PAAL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Paal AI (PAAL) árelőzményei

A felhasználók a(z) PAAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

PAAL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAAL kapcsán? PAAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.