Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Paal AI (PAAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Paal AI (PAAL) tokennel kapcsolatos információk Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry. Hivatalos webhely: https://www.paal.ai/ Fehér könyv: https://docs.paal.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 Vásárolj most PAAL tokent!

Paal AI (PAAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Paal AI (PAAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 74.57M $ 74.57M $ 74.57M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 990.50M $ 990.50M $ 990.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 75.29M $ 75.29M $ 75.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.49498 $ 0.49498 $ 0.49498 Minden idők mélypontja: $ 0.000045882830722914 $ 0.000045882830722914 $ 0.000045882830722914 Jelenlegi ár: $ 0.07529 $ 0.07529 $ 0.07529 További tudnivalók a(z) Paal AI (PAAL) áráról

A(z) Paal AI (PAAL) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PAAL tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform. Issuance Mechanism Blockchain Platform: Ethereum

Ethereum Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)

1,000,000,000 $PAAL (1 Billion) Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment. Allocation Mechanism While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed: Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.

Users, development team, and reserved for future use. No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: 1% to stakers (ETH payout) 1% to marketing 1% to buyback and burn 1% to development

(as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: Usage and Incentive Mechanism $PAAL is designed with multiple utilities and incentives: Mechanism Description Staking Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL. Revenue Sharing 50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers. Buybacks Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards. Exclusive AI Services $PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services. Trading Volume Rewards 1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers. Referral & Compounding Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards. Locking Mechanism Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).

Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days). Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.

Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards. Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards. Unlocking Time Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.

Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal. Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards. Token Utility Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.

Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features. Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.

Required for participation in various AI-powered services and products. Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves. Summary Table Aspect Details Issuance 1B tokens, Ethereum, smart contract renounced Allocation Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc. Usage/Incentives Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals Locking Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards Unlocking After lockup period, tokens and rewards are claimable Additional Notes Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.

The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing. Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.

Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders. Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility. For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.

Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Paal AI (PAAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAAL token élő árfolyamát!

A(z) PAAL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Paal AI (PAAL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PAAL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PAAL tokent a MEXC-n!

Paal AI (PAAL) árelőzményei A felhasználók a(z) PAAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PAAL árelőzményeivel!

PAAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAAL kapcsán? PAAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

