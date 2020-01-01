Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai
Paal AI (PAAL) tokennel kapcsolatos információk
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI (PAAL) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Paal AI (PAAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Paal AI (PAAL) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PAAL tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Overview
PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform.
Issuance Mechanism
- Blockchain Platform: Ethereum
- Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)
- Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment.
Allocation Mechanism
While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed:
- Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.
- No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows:
- 1% to stakers (ETH payout)
- 1% to marketing
- 1% to buyback and burn
- 1% to development
Usage and Incentive Mechanism
$PAAL is designed with multiple utilities and incentives:
|Mechanism
|Description
|Staking
|Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL.
|Revenue Sharing
|50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers.
|Buybacks
|Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards.
|Exclusive AI Services
|$PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services.
|Trading Volume Rewards
|1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers.
|Referral & Compounding
|Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards.
Locking Mechanism
- Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).
- Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.
- Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards.
Unlocking Time
- Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.
- Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards.
Token Utility
- Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.
- Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.
- Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|1B tokens, Ethereum, smart contract renounced
|Allocation
|Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc.
|Usage/Incentives
|Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals
|Locking
|Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards
|Unlocking
|After lockup period, tokens and rewards are claimable
Additional Notes
- Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.
- Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.
- Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility.
For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.
Paal AI (PAAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Paal AI (PAAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAAL tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PAAL token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PAAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAAL token élő árfolyamát!
