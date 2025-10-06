Mi a(z) PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers. PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PoP Planet Mennyit ér ma a(z) PoP Planet (P)? A(z) élő P ár a(z) USD esetében 0.06069 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) P ára a(z) USD esetében? $ 0.06069 . Keresd fel a A(z) P jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) PoP Planet piaci plafonja? A(z) P piaci plafonja $ 8.50M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) P keringésben lévő tokenszáma? A(z) P keringésben lévő tokenszáma 140.00M USD . Mi volt a(z) P mindenkori legmagasabb ára? A(z) P mindenkori legmagasabb ára 0.15013296267605908 USD . Mi volt a(z) P mindenkori legmagasabb ár? A(z) P mindenkori legalacsonyabb ára 0.06398758089266599 USD . Mekkora a(z) P kereskedési volumene? A(z) P élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.18M USD . A(z) P ára emelkedni fog idén? A(z) P a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) P árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

PoP Planet (P) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

