A(z) élő PoP Planet ár ma 0.06069 USD. Kövesd nyomon a(z) P USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) P ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: P

P árinformációk

Mi a(z) P

P fehér könyv

P hivatalos webhely

P tokenomikai adatai

P árelőrejelzés

P előzmények

P Vásárlási útmutató

P-fiat valutaváltó

P spot

P USDT-M futuresügyletek

PoP Planet Logó

PoP Planet árfolyam(P)

1 P-USD élő ár:

$0.06067
$0.06067
-4.01%1D
USD
PoP Planet (P) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:05 (UTC+8)

PoP Planet (P) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05985
$ 0.05985
24h alacsony
$ 0.06988
$ 0.06988
24h magas

$ 0.05985
$ 0.05985

$ 0.06988
$ 0.06988

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599

+0.96%

-4.01%

-34.42%

-34.42%

PoP Planet (P) valós idejű ár: $ 0.06069. Az elmúlt 24 órában, a(z)P legalacsonyabb ára $ 0.05985, legmagasabb ára pedig $ 0.06988 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) P valaha volt legmagasabb ára $ 0.15013296267605908, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.06398758089266599 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) P változása a következő volt: +0.96% az elmúlt órában, -4.01% az elmúlt 24 órában, és -34.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PoP Planet (P) piaci információk

No.1167

$ 8.50M
$ 8.50M

$ 1.18M
$ 1.18M

$ 60.69M
$ 60.69M

140.00M
140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

14.00%

BSC

A(z) PoP Planet jelenlegi piaci plafonja $ 8.50M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.18M. A(z) P keringésben lévő tokenszáma 140.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 60.69M.

PoP Planet (P) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PoP Planet mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0025345-4.01%
30 nap$ -0.02034-25.11%
60 nap$ +0.04069+203.45%
90 nap$ +0.04069+203.45%
PoP Planet árváltozása ma

A mai napon a(z) P ára $ -0.0025345 (-4.01%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PoP Planet 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02034 (-25.11%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PoP Planet 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) P ára $ +0.04069 (+203.45%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PoP Planet 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04069 (+203.45%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PoP Planet (P) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PoP Planet árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PoP Planet befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd P a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PoP Planet a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PoP Planet vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PoP Planet árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PoP Planet (P) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PoP Planet (P) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PoP Planet rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PoP Planet árelőrejelzését most!

PoP Planet (P) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PoP Planet (P) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) P token kapcsán!

Hogyan vásárolj PoP Planet (P)

A következőt szeretnél vásárolni: PoP Planet? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PoP Planet eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

P helyi valutákra

1 PoP Planet(P) - VND
1,597.05735
1 PoP Planet(P) - AUD
A$0.0922488
1 PoP Planet(P) - GBP
0.0461244
1 PoP Planet(P) - EUR
0.0521934
1 PoP Planet(P) - USD
$0.06069
1 PoP Planet(P) - MYR
RM0.2542911
1 PoP Planet(P) - TRY
2.5526214
1 PoP Planet(P) - JPY
¥9.34626
1 PoP Planet(P) - ARS
ARS$87.9561963
1 PoP Planet(P) - RUB
4.9104279
1 PoP Planet(P) - INR
5.3959479
1 PoP Planet(P) - IDR
Rp1,011.4995954
1 PoP Planet(P) - PHP
3.5722134
1 PoP Planet(P) - EGP
￡E.2.8712439
1 PoP Planet(P) - BRL
R$0.3259053
1 PoP Planet(P) - CAD
C$0.084966
1 PoP Planet(P) - BDT
7.3956834
1 PoP Planet(P) - NGN
87.7019052
1 PoP Planet(P) - COP
$235.2320124
1 PoP Planet(P) - ZAR
R.1.0523646
1 PoP Planet(P) - UAH
2.5362351
1 PoP Planet(P) - TZS
T.Sh.148.7499762
1 PoP Planet(P) - VES
Bs13.41249
1 PoP Planet(P) - CLP
$57.0486
1 PoP Planet(P) - PKR
Rs17.1194352
1 PoP Planet(P) - KZT
32.0431062
1 PoP Planet(P) - THB
฿1.9699974
1 PoP Planet(P) - TWD
NT$1.8680382
1 PoP Planet(P) - AED
د.إ0.2227323
1 PoP Planet(P) - CHF
Fr0.048552
1 PoP Planet(P) - HKD
HK$0.4715613
1 PoP Planet(P) - AMD
֏23.1635523
1 PoP Planet(P) - MAD
.د.م0.5607756
1 PoP Planet(P) - MXN
$1.1264064
1 PoP Planet(P) - SAR
ريال0.2269806
1 PoP Planet(P) - ETB
Br9.3250185
1 PoP Planet(P) - KES
KSh7.8186927
1 PoP Planet(P) - JOD
د.أ0.04302921
1 PoP Planet(P) - PLN
0.2239461
1 PoP Planet(P) - RON
лв0.2676429
1 PoP Planet(P) - SEK
kr0.576555
1 PoP Planet(P) - BGN
лв0.1025661
1 PoP Planet(P) - HUF
Ft20.4270402
1 PoP Planet(P) - CZK
1.2817728
1 PoP Planet(P) - KWD
د.ك0.01857114
1 PoP Planet(P) - ILS
0.1972425
1 PoP Planet(P) - BOB
Bs0.4181541
1 PoP Planet(P) - AZN
0.103173
1 PoP Planet(P) - TJS
SM0.5571342
1 PoP Planet(P) - GEL
0.1644699
1 PoP Planet(P) - AOA
Kz55.5258879
1 PoP Planet(P) - BHD
.د.ب0.02275875
1 PoP Planet(P) - BMD
$0.06069
1 PoP Planet(P) - DKK
kr0.3932712
1 PoP Planet(P) - HNL
L1.5918987
1 PoP Planet(P) - MUR
2.7759606
1 PoP Planet(P) - NAD
$1.0493301
1 PoP Planet(P) - NOK
kr0.6141828
1 PoP Planet(P) - NZD
$0.1056006
1 PoP Planet(P) - PAB
B/.0.06069
1 PoP Planet(P) - PGK
K0.254898
1 PoP Planet(P) - QAR
ر.ق0.2203047
1 PoP Planet(P) - RSD
дин.6.1387935
1 PoP Planet(P) - UZS
soʻm731.2046511
1 PoP Planet(P) - ALL
L5.0670081
1 PoP Planet(P) - ANG
ƒ0.1086351
1 PoP Planet(P) - AWG
ƒ0.1086351
1 PoP Planet(P) - BBD
$0.12138
1 PoP Planet(P) - BAM
KM0.1019592
1 PoP Planet(P) - BIF
Fr177.94308
1 PoP Planet(P) - BND
$0.0782901
1 PoP Planet(P) - BSD
$0.06069
1 PoP Planet(P) - JMD
$9.7134345
1 PoP Planet(P) - KHR
242.76
1 PoP Planet(P) - KMF
Fr25.85394
1 PoP Planet(P) - LAK
1,319.3477997
1 PoP Planet(P) - LKR
රු18.4242702
1 PoP Planet(P) - MDL
L1.0293024
1 PoP Planet(P) - MGA
Ar272.152167
1 PoP Planet(P) - MOP
P0.4843062
1 PoP Planet(P) - MVR
0.928557
1 PoP Planet(P) - MWK
MK104.999769
1 PoP Planet(P) - MZN
MT3.878091
1 PoP Planet(P) - NPR
रु8.5839936
1 PoP Planet(P) - PYG
427.37898
1 PoP Planet(P) - RWF
Fr87.93981
1 PoP Planet(P) - SBD
$0.4994787
1 PoP Planet(P) - SCR
0.8763636
1 PoP Planet(P) - SRD
$2.336565
1 PoP Planet(P) - SVC
$0.5292168
1 PoP Planet(P) - SZL
L1.0487232
1 PoP Planet(P) - TMT
m0.212415
1 PoP Planet(P) - TND
د.ت0.1784286
1 PoP Planet(P) - TTD
$0.4096575
1 PoP Planet(P) - UGX
Sh210.71568
1 PoP Planet(P) - XAF
Fr34.53261
1 PoP Planet(P) - XCD
$0.163863
1 PoP Planet(P) - XOF
Fr34.53261
1 PoP Planet(P) - XPF
Fr6.25107
1 PoP Planet(P) - BWP
P0.8126391
1 PoP Planet(P) - BZD
$0.12138
1 PoP Planet(P) - CVE
$5.7819363
1 PoP Planet(P) - DJF
Fr10.74213
1 PoP Planet(P) - DOP
$3.8884083
1 PoP Planet(P) - DZD
د.ج7.8623895
1 PoP Planet(P) - FJD
$0.1389801
1 PoP Planet(P) - GNF
Fr527.69955
1 PoP Planet(P) - GTQ
Q0.4636716
1 PoP Planet(P) - GYD
$12.6617547
1 PoP Planet(P) - ISK
kr7.58625

PoP Planet Forrás

A(z) PoP Planet alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos PoP Planet Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PoP Planet

Mennyit ér ma a(z) PoP Planet (P)?
A(z) élő P ár a(z) USD esetében 0.06069 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) P ára a(z) USD esetében?
A(z) P jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.06069. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PoP Planet piaci plafonja?
A(z) P piaci plafonja $ 8.50M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) P keringésben lévő tokenszáma?
A(z) P keringésben lévő tokenszáma 140.00M USD.
Mi volt a(z) P mindenkori legmagasabb ára?
A(z) P mindenkori legmagasabb ára 0.15013296267605908 USD.
Mi volt a(z) P mindenkori legmagasabb ár?
A(z) P mindenkori legalacsonyabb ára 0.06398758089266599 USD.
Mekkora a(z) P kereskedési volumene?
A(z) P élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.18M USD.
A(z) P ára emelkedni fog idén?
A(z) P a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) P árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:05 (UTC+8)

PoP Planet (P) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

P-USD kalkulátor

Összeg

P
P
USD
USD

1 P = 0.06069 USD

P kereskedés

P/USDT
$0.06067
$0.06067
-4.10%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,725.22

$3,858.24

$0.02544

$1.2007

$186.75

$109,725.22

$3,858.24

$186.75

$90.74

$2.4997

$0.00000

$0.00000

$0.0370

$0.05650

$0.09362

$0.000000001935

$0.01694

$0.0000499

$0.00006721

$0.000000000611

