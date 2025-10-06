TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Ozone metaverse ár ma 0.00009956 USD. Kövesd nyomon a(z) OZONAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OZONAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ozone metaverse ár ma 0.00009956 USD. Kövesd nyomon a(z) OZONAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OZONAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OZONAI

OZONAI árinformációk

Mi a(z) OZONAI

OZONAI fehér könyv

OZONAI hivatalos webhely

OZONAI tokenomikai adatai

OZONAI árelőrejelzés

OZONAI előzmények

OZONAI Vásárlási útmutató

OZONAI-fiat valutaváltó

OZONAI spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ozone metaverse Logó

Ozone metaverse árfolyam(OZONAI)

1 OZONAI-USD élő ár:

$0.00009952
$0.00009952$0.00009952
+0.81%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:57 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00008935
$ 0.00008935$ 0.00008935
24h alacsony
$ 0.00010236
$ 0.00010236$ 0.00010236
24h magas

$ 0.00008935
$ 0.00008935$ 0.00008935

$ 0.00010236
$ 0.00010236$ 0.00010236

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

-0.17%

+0.81%

+23.98%

+23.98%

Ozone metaverse (OZONAI) valós idejű ár: $ 0.00009956. Az elmúlt 24 órában, a(z)OZONAI legalacsonyabb ára $ 0.00008935, legmagasabb ára pedig $ 0.00010236 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OZONAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.03447626727041513, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000030714406696367 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OZONAI változása a következő volt: -0.17% az elmúlt órában, +0.81% az elmúlt 24 órában, és +23.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ozone metaverse (OZONAI) piaci információk

No.6951

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.30K
$ 51.30K$ 51.30K

$ 199.12K
$ 199.12K$ 199.12K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

A(z) Ozone metaverse jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 51.30K. A(z) OZONAI keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 801810225.66. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 199.12K.

Ozone metaverse (OZONAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ozone metaverse mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000007996+0.81%
30 nap$ +0.00001971+24.68%
60 nap$ +0.00004191+72.69%
90 nap$ -0.00010595-51.56%
Ozone metaverse árváltozása ma

A mai napon a(z) OZONAI ára $ +0.0000007996 (+0.81%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ozone metaverse 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00001971 (+24.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ozone metaverse 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) OZONAI ára $ +0.00004191 (+72.69%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ozone metaverse 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00010595 (-51.56%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ozone metaverse (OZONAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ozone metaverse árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ozone metaverse befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd OZONAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ozone metaverse a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ozone metaverse vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ozone metaverse árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ozone metaverse (OZONAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ozone metaverse (OZONAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ozone metaverse rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ozone metaverse árelőrejelzését most!

Ozone metaverse (OZONAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ozone metaverse (OZONAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OZONAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ozone metaverse (OZONAI)

A következőt szeretnél vásárolni: Ozone metaverse? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ozone metaverse eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OZONAI helyi valutákra

1 Ozone metaverse(OZONAI) - VND
2.6199214
1 Ozone metaverse(OZONAI) - AUD
A$0.0001513312
1 Ozone metaverse(OZONAI) - GBP
0.0000756656
1 Ozone metaverse(OZONAI) - EUR
0.0000856216
1 Ozone metaverse(OZONAI) - USD
$0.00009956
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MYR
RM0.0004171564
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TRY
0.0041874936
1 Ozone metaverse(OZONAI) - JPY
¥0.01533224
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ARS
ARS$0.1442893212
1 Ozone metaverse(OZONAI) - RUB
0.0080553996
1 Ozone metaverse(OZONAI) - INR
0.0088518796
1 Ozone metaverse(OZONAI) - IDR
Rp1.6593326696
1 Ozone metaverse(OZONAI) - PHP
0.0058601016
1 Ozone metaverse(OZONAI) - EGP
￡E.0.0047101836
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BRL
R$0.0005346372
1 Ozone metaverse(OZONAI) - CAD
C$0.000139384
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BDT
0.0121323816
1 Ozone metaverse(OZONAI) - NGN
0.1438721648
1 Ozone metaverse(OZONAI) - COP
$0.3858905776
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ZAR
R.0.0017263704
1 Ozone metaverse(OZONAI) - UAH
0.0041606124
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TZS
T.Sh.0.2440195688
1 Ozone metaverse(OZONAI) - VES
Bs0.02200276
1 Ozone metaverse(OZONAI) - CLP
$0.0935864
1 Ozone metaverse(OZONAI) - PKR
Rs0.0280838848
1 Ozone metaverse(OZONAI) - KZT
0.0525656888
1 Ozone metaverse(OZONAI) - THB
฿0.0032317176
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TWD
NT$0.0030644568
1 Ozone metaverse(OZONAI) - AED
د.إ0.0003653852
1 Ozone metaverse(OZONAI) - CHF
Fr0.000079648
1 Ozone metaverse(OZONAI) - HKD
HK$0.0007735812
1 Ozone metaverse(OZONAI) - AMD
֏0.0379990652
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MAD
.د.م0.0009199344
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MXN
$0.0018478336
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SAR
ريال0.0003723544
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ETB
Br0.015297394
1 Ozone metaverse(OZONAI) - KES
KSh0.0128263148
1 Ozone metaverse(OZONAI) - JOD
د.أ0.00007058804
1 Ozone metaverse(OZONAI) - PLN
0.0003673764
1 Ozone metaverse(OZONAI) - RON
лв0.0004390596
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SEK
kr0.00094582
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BGN
лв0.0001682564
1 Ozone metaverse(OZONAI) - HUF
Ft0.0335099048
1 Ozone metaverse(OZONAI) - CZK
0.0021027072
1 Ozone metaverse(OZONAI) - KWD
د.ك0.00003046536
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ILS
0.00032357
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BOB
Bs0.0006859684
1 Ozone metaverse(OZONAI) - AZN
0.000169252
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TJS
SM0.0009139608
1 Ozone metaverse(OZONAI) - GEL
0.0002698076
1 Ozone metaverse(OZONAI) - AOA
Kz0.0910884396
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BHD
.د.ب0.000037335
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BMD
$0.00009956
1 Ozone metaverse(OZONAI) - DKK
kr0.0006451488
1 Ozone metaverse(OZONAI) - HNL
L0.0026114588
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MUR
0.0045538744
1 Ozone metaverse(OZONAI) - NAD
$0.0017213924
1 Ozone metaverse(OZONAI) - NOK
kr0.0010075472
1 Ozone metaverse(OZONAI) - NZD
$0.0001732344
1 Ozone metaverse(OZONAI) - PAB
B/.0.00009956
1 Ozone metaverse(OZONAI) - PGK
K0.000418152
1 Ozone metaverse(OZONAI) - QAR
ر.ق0.0003614028
1 Ozone metaverse(OZONAI) - RSD
дин.0.010070494
1 Ozone metaverse(OZONAI) - UZS
soʻm1.1995177964
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ALL
L0.0083122644
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ANG
ƒ0.0001782124
1 Ozone metaverse(OZONAI) - AWG
ƒ0.0001782124
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BBD
$0.00019912
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BAM
KM0.0001672608
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BIF
Fr0.29190992
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BND
$0.0001284324
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BSD
$0.00009956
1 Ozone metaverse(OZONAI) - JMD
$0.015934578
1 Ozone metaverse(OZONAI) - KHR
0.39824
1 Ozone metaverse(OZONAI) - KMF
Fr0.04241256
1 Ozone metaverse(OZONAI) - LAK
2.1643477828
1 Ozone metaverse(OZONAI) - LKR
රු0.0302244248
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MDL
L0.0016885376
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MGA
Ar0.446456908
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MOP
P0.0007944888
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MVR
0.001523268
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MWK
MK0.172248756
1 Ozone metaverse(OZONAI) - MZN
MT0.006361884
1 Ozone metaverse(OZONAI) - NPR
रु0.0140817664
1 Ozone metaverse(OZONAI) - PYG
0.70110152
1 Ozone metaverse(OZONAI) - RWF
Fr0.14426244
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SBD
$0.0008193788
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SCR
0.0014376464
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SRD
$0.00383306
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SVC
$0.0008681632
1 Ozone metaverse(OZONAI) - SZL
L0.0017203968
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TMT
m0.00034846
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TND
د.ت0.0002927064
1 Ozone metaverse(OZONAI) - TTD
$0.00067203
1 Ozone metaverse(OZONAI) - UGX
Sh0.34567232
1 Ozone metaverse(OZONAI) - XAF
Fr0.05664964
1 Ozone metaverse(OZONAI) - XCD
$0.000268812
1 Ozone metaverse(OZONAI) - XOF
Fr0.05664964
1 Ozone metaverse(OZONAI) - XPF
Fr0.01025468
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BWP
P0.0013331084
1 Ozone metaverse(OZONAI) - BZD
$0.00019912
1 Ozone metaverse(OZONAI) - CVE
$0.0094850812
1 Ozone metaverse(OZONAI) - DJF
Fr0.01762212
1 Ozone metaverse(OZONAI) - DOP
$0.0063788092
1 Ozone metaverse(OZONAI) - DZD
د.ج0.012897998
1 Ozone metaverse(OZONAI) - FJD
$0.0002279924
1 Ozone metaverse(OZONAI) - GNF
Fr0.8656742
1 Ozone metaverse(OZONAI) - GTQ
Q0.0007606384
1 Ozone metaverse(OZONAI) - GYD
$0.0207712028
1 Ozone metaverse(OZONAI) - ISK
kr0.012445

Ozone metaverse Forrás

A(z) Ozone metaverse alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Ozone metaverse Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ozone metaverse

Mennyit ér ma a(z) Ozone metaverse (OZONAI)?
A(z) élő OZONAI ár a(z) USD esetében 0.00009956 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OZONAI ára a(z) USD esetében?
A(z) OZONAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00009956. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ozone metaverse piaci plafonja?
A(z) OZONAI piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OZONAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OZONAI keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) OZONAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OZONAI mindenkori legmagasabb ára 0.03447626727041513 USD.
Mi volt a(z) OZONAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OZONAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.000030714406696367 USD.
Mekkora a(z) OZONAI kereskedési volumene?
A(z) OZONAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 51.30K USD.
A(z) OZONAI ára emelkedni fog idén?
A(z) OZONAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OZONAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:57 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

OZONAI-USD kalkulátor

Összeg

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00009956 USD

OZONAI kereskedés

OZONAI/USDT
$0.00009952
$0.00009952$0.00009952
+0.77%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,740.94
$109,740.94$109,740.94

-0.33%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,857.69
$3,857.69$3,857.69

+0.11%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-3.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1995
$1.1995$1.1995

-4.94%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.74
$186.74$186.74

+1.61%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,740.94
$109,740.94$109,740.94

-0.33%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,857.69
$3,857.69$3,857.69

+0.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.74
$186.74$186.74

+1.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.81
$90.81$90.81

+2.49%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4995
$2.4995$2.4995

-0.01%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09406
$0.09406$0.09406

+13.86%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001935
$0.000000001935$0.000000001935

+344.82%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01693
$0.01693$0.01693

+111.62%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006769
$0.00006769$0.00006769

+84.89%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000611
$0.000000000611$0.000000000611

+57.06%