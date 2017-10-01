Orchid (OXT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Orchid (OXT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Orchid (OXT) tokennel kapcsolatos információk The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Hivatalos webhely: https://www.orchid.com/ Fehér könyv: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Vásárolj most OXT tokent!

Orchid (OXT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Orchid (OXT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.21M $ 52.21M $ 52.21M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 52.36M $ 52.36M $ 52.36M Minden idők csúcspontja: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Minden idők mélypontja: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Jelenlegi ár: $ 0.05236 $ 0.05236 $ 0.05236 További tudnivalók a(z) Orchid (OXT) áráról

Orchid (OXT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Orchid (OXT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OXT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OXT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OXT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OXT token élő árfolyamát!

Orchid (OXT) árelőzményei A felhasználók a(z) OXT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OXT árelőzményeivel!

OXT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OXT kapcsán? OXT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OXT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

