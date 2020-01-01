Octo Gaming (OTK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Octo Gaming (OTK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Octo Gaming (OTK) tokennel kapcsolatos információk Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Hivatalos webhely: https://octo-gaming.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Block Explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Vásárolj most OTK tokent!

Octo Gaming (OTK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Octo Gaming (OTK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Teljes tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Minden idők csúcspontja: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Minden idők mélypontja: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Jelenlegi ár: $ 0.003522 $ 0.003522 $ 0.003522 További tudnivalók a(z) Octo Gaming (OTK) áráról

Octo Gaming (OTK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Octo Gaming (OTK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OTK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OTK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OTK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OTK token élő árfolyamát!

A(z) OTK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Octo Gaming (OTK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OTK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OTK tokent a MEXC-n!

Octo Gaming (OTK) árelőzményei A felhasználók a(z) OTK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OTK árelőzményeivel!

OTK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OTK kapcsán? OTK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OTK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

