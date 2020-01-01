Osmosis (OSMO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Osmosis (OSMO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Osmosis (OSMO) tokennel kapcsolatos információk Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Hivatalos webhely: https://osmosis.zone/ Fehér könyv: https://docs.osmosis.zone/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/osmosis Vásárolj most OSMO tokent!

Osmosis (OSMO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Osmosis (OSMO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 121.79M $ 121.79M $ 121.79M Teljes tokenszám: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 743.05M $ 743.05M $ 743.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 163.90M $ 163.90M $ 163.90M Minden idők csúcspontja: $ 12.798 $ 12.798 $ 12.798 Minden idők mélypontja: $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 Jelenlegi ár: $ 0.1639 $ 0.1639 $ 0.1639 További tudnivalók a(z) Osmosis (OSMO) áráról

Osmosis (OSMO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Osmosis (OSMO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OSMO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OSMO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OSMO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OSMO token élő árfolyamát!

A(z) OSMO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Osmosis (OSMO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OSMO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OSMO tokent a MEXC-n!

Osmosis (OSMO) árelőzményei A felhasználók a(z) OSMO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OSMO árelőzményeivel!

OSMO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OSMO kapcsán? OSMO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OSMO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

