Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Osaka Protocol (OSAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Osaka Protocol (OSAK) tokennel kapcsolatos információk

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Hivatalos webhely:
https://osaka.win
Block Explorer:
https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak

Osaka Protocol (OSAK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Osaka Protocol (OSAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 131.85M
Teljes tokenszám:
$ 761.46T
Keringésben lévő tokenszám:
$ 750.87T
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 175.60M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.000000488
Minden idők mélypontja:
$ 0.000000000230262745
Jelenlegi ár:
$ 0.0000001756
Osaka Protocol (OSAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Osaka Protocol (OSAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó OSAK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező OSAK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) OSAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OSAK token élő árfolyamát!

A(z) OSAK vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Osaka Protocol (OSAK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OSAK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Osaka Protocol (OSAK) árelőzményei

A felhasználók a(z) OSAK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

OSAK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OSAK kapcsán? OSAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

mc_how_why_title
Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.