Orange (ORNJ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Orange (ORNJ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Orange (ORNJ) tokennel kapcsolatos információk Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Hivatalos webhely: https://www.orangecrypto.com/ Fehér könyv: https://docs.orangecrypto.com Block Explorer: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Vásárolj most ORNJ tokent!

Orange (ORNJ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Orange (ORNJ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 454.80K $ 454.80K $ 454.80K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 95.95M $ 95.95M $ 95.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 474.00K $ 474.00K $ 474.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.81 $ 0.81 $ 0.81 Minden idők mélypontja: $ 0.004495343080292085 $ 0.004495343080292085 $ 0.004495343080292085 Jelenlegi ár: $ 0.00474 $ 0.00474 $ 0.00474 További tudnivalók a(z) Orange (ORNJ) áráról

Orange (ORNJ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Orange (ORNJ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORNJ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORNJ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORNJ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORNJ token élő árfolyamát!

A(z) ORNJ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Orange (ORNJ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ORNJ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ORNJ tokent a MEXC-n!

Orange (ORNJ) árelőzményei A felhasználók a(z) ORNJ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ORNJ árelőzményeivel!

ORNJ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORNJ kapcsán? ORNJ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ORNJ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

