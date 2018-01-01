Orderly Network (ORDER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Orderly Network (ORDER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Orderly Network (ORDER) tokennel kapcsolatos információk Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Hivatalos webhely: https://orderly.network/ Fehér könyv: https://orderly.network/docs/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Vásárolj most ORDER tokent!

Orderly Network (ORDER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Orderly Network (ORDER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.36M $ 38.36M $ 38.36M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 295.08M $ 295.08M $ 295.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Minden idők mélypontja: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Jelenlegi ár: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 További tudnivalók a(z) Orderly Network (ORDER) áráról

Orderly Network (ORDER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Orderly Network (ORDER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORDER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORDER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORDER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORDER token élő árfolyamát!

A(z) ORDER vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Orderly Network (ORDER) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ORDER megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ORDER tokent a MEXC-n!

Orderly Network (ORDER) árelőzményei A felhasználók a(z) ORDER árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ORDER árelőzményeivel!

ORDER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORDER kapcsán? ORDER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ORDER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

