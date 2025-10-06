TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Oracle ár ma 263.82 USD. Kövesd nyomon a(z) ORCLON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORCLON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Oracle ár ma 263.82 USD. Kövesd nyomon a(z) ORCLON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORCLON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ORCLON

ORCLON árinformációk

Mi a(z) ORCLON

ORCLON hivatalos webhely

ORCLON tokenomikai adatai

ORCLON árelőrejelzés

ORCLON előzmények

ORCLON Vásárlási útmutató

ORCLON-fiat valutaváltó

ORCLON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Oracle Logó

Oracle árfolyam(ORCLON)

1 ORCLON-USD élő ár:

$263.9
$263.9$263.9
-1.06%1D
USD
Oracle (ORCLON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:31 (UTC+8)

Oracle (ORCLON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 250.19
$ 250.19$ 250.19
24h alacsony
$ 273.49
$ 273.49$ 273.49
24h magas

$ 250.19
$ 250.19$ 250.19

$ 273.49
$ 273.49$ 273.49

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

+1.00%

-1.06%

-8.11%

-8.11%

Oracle (ORCLON) valós idejű ár: $ 263.82. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORCLON legalacsonyabb ára $ 250.19, legmagasabb ára pedig $ 273.49 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORCLON valaha volt legmagasabb ára $ 344.869728008825, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 223.2148184410282 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORCLON változása a következő volt: +1.00% az elmúlt órában, -1.06% az elmúlt 24 órában, és -8.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Oracle (ORCLON) piaci információk

No.2361

$ 709.13K
$ 709.13K$ 709.13K

$ 89.46K
$ 89.46K$ 89.46K

$ 709.13K
$ 709.13K$ 709.13K

2.69K
2.69K 2.69K

2,687.92675399
2,687.92675399 2,687.92675399

ETH

A(z) Oracle jelenlegi piaci plafonja $ 709.13K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 89.46K. A(z) ORCLON keringésben lévő tokenszáma 2.69K, és a teljes tokenszám 2687.92675399. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 709.13K.

Oracle (ORCLON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Oracle mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -2.8273-1.06%
30 nap$ -21.16-7.43%
60 nap$ +13.82+5.52%
90 nap$ +13.82+5.52%
Oracle árváltozása ma

A mai napon a(z) ORCLON ára $ -2.8273 (-1.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Oracle 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -21.16 (-7.43%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Oracle 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ORCLON ára $ +13.82 (+5.52%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Oracle 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +13.82 (+5.52%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Oracle (ORCLON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Oracle árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Oracle (ORCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Oracle befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ORCLON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Oracle a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Oracle vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Oracle árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Oracle (ORCLON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Oracle (ORCLON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Oracle rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Oracle árelőrejelzését most!

Oracle (ORCLON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Oracle (ORCLON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ORCLON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Oracle (ORCLON)

A következőt szeretnél vásárolni: Oracle? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Oracle eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ORCLON helyi valutákra

1 Oracle(ORCLON) - VND
6,942,423.3
1 Oracle(ORCLON) - AUD
A$401.0064
1 Oracle(ORCLON) - GBP
200.5032
1 Oracle(ORCLON) - EUR
226.8852
1 Oracle(ORCLON) - USD
$263.82
1 Oracle(ORCLON) - MYR
RM1,105.4058
1 Oracle(ORCLON) - TRY
11,096.2692
1 Oracle(ORCLON) - JPY
¥40,628.28
1 Oracle(ORCLON) - ARS
ARS$382,346.4114
1 Oracle(ORCLON) - RUB
21,345.6762
1 Oracle(ORCLON) - INR
23,456.2362
1 Oracle(ORCLON) - IDR
Rp4,396,998.2412
1 Oracle(ORCLON) - PHP
15,528.4452
1 Oracle(ORCLON) - EGP
￡E.12,481.3242
1 Oracle(ORCLON) - BRL
R$1,416.7134
1 Oracle(ORCLON) - CAD
C$369.348
1 Oracle(ORCLON) - BDT
32,149.1052
1 Oracle(ORCLON) - NGN
381,241.0056
1 Oracle(ORCLON) - COP
$1,022,555.7672
1 Oracle(ORCLON) - ZAR
R.4,574.6388
1 Oracle(ORCLON) - UAH
11,025.0378
1 Oracle(ORCLON) - TZS
T.Sh.646,617.5436
1 Oracle(ORCLON) - VES
Bs58,304.22
1 Oracle(ORCLON) - CLP
$247,990.8
1 Oracle(ORCLON) - PKR
Rs74,418.3456
1 Oracle(ORCLON) - KZT
139,291.6836
1 Oracle(ORCLON) - THB
฿8,563.5972
1 Oracle(ORCLON) - TWD
NT$8,120.3796
1 Oracle(ORCLON) - AED
د.إ968.2194
1 Oracle(ORCLON) - CHF
Fr211.056
1 Oracle(ORCLON) - HKD
HK$2,049.8814
1 Oracle(ORCLON) - AMD
֏100,692.1794
1 Oracle(ORCLON) - MAD
.د.م2,437.6968
1 Oracle(ORCLON) - MXN
$4,896.4992
1 Oracle(ORCLON) - SAR
ريال986.6868
1 Oracle(ORCLON) - ETB
Br40,535.943
1 Oracle(ORCLON) - KES
KSh33,987.9306
1 Oracle(ORCLON) - JOD
د.أ187.04838
1 Oracle(ORCLON) - PLN
973.4958
1 Oracle(ORCLON) - RON
лв1,163.4462
1 Oracle(ORCLON) - SEK
kr2,506.29
1 Oracle(ORCLON) - BGN
лв445.8558
1 Oracle(ORCLON) - HUF
Ft88,796.5356
1 Oracle(ORCLON) - CZK
5,571.8784
1 Oracle(ORCLON) - KWD
د.ك80.72892
1 Oracle(ORCLON) - ILS
857.415
1 Oracle(ORCLON) - BOB
Bs1,817.7198
1 Oracle(ORCLON) - AZN
448.494
1 Oracle(ORCLON) - TJS
SM2,421.8676
1 Oracle(ORCLON) - GEL
714.9522
1 Oracle(ORCLON) - AOA
Kz241,371.5562
1 Oracle(ORCLON) - BHD
.د.ب98.9325
1 Oracle(ORCLON) - BMD
$263.82
1 Oracle(ORCLON) - DKK
kr1,709.5536
1 Oracle(ORCLON) - HNL
L6,919.9986
1 Oracle(ORCLON) - MUR
12,067.1268
1 Oracle(ORCLON) - NAD
$4,561.4478
1 Oracle(ORCLON) - NOK
kr2,669.8584
1 Oracle(ORCLON) - NZD
$459.0468
1 Oracle(ORCLON) - PAB
B/.263.82
1 Oracle(ORCLON) - PGK
K1,108.044
1 Oracle(ORCLON) - QAR
ر.ق957.6666
1 Oracle(ORCLON) - RSD
дин.26,685.393
1 Oracle(ORCLON) - UZS
soʻm3,178,553.4858
1 Oracle(ORCLON) - ALL
L22,026.3318
1 Oracle(ORCLON) - ANG
ƒ472.2378
1 Oracle(ORCLON) - AWG
ƒ472.2378
1 Oracle(ORCLON) - BBD
$527.64
1 Oracle(ORCLON) - BAM
KM443.2176
1 Oracle(ORCLON) - BIF
Fr773,520.24
1 Oracle(ORCLON) - BND
$340.3278
1 Oracle(ORCLON) - BSD
$263.82
1 Oracle(ORCLON) - JMD
$42,224.391
1 Oracle(ORCLON) - KHR
1,055,280
1 Oracle(ORCLON) - KMF
Fr112,387.32
1 Oracle(ORCLON) - LAK
5,735,217.2766
1 Oracle(ORCLON) - LKR
රු80,090.4756
1 Oracle(ORCLON) - MDL
L4,474.3872
1 Oracle(ORCLON) - MGA
Ar1,183,048.026
1 Oracle(ORCLON) - MOP
P2,105.2836
1 Oracle(ORCLON) - MVR
4,036.446
1 Oracle(ORCLON) - MWK
MK456,434.982
1 Oracle(ORCLON) - MZN
MT16,858.098
1 Oracle(ORCLON) - NPR
रु37,314.7008
1 Oracle(ORCLON) - PYG
1,857,820.44
1 Oracle(ORCLON) - RWF
Fr382,275.18
1 Oracle(ORCLON) - SBD
$2,171.2386
1 Oracle(ORCLON) - SCR
3,809.5608
1 Oracle(ORCLON) - SRD
$10,157.07
1 Oracle(ORCLON) - SVC
$2,300.5104
1 Oracle(ORCLON) - SZL
L4,558.8096
1 Oracle(ORCLON) - TMT
m923.37
1 Oracle(ORCLON) - TND
د.ت775.6308
1 Oracle(ORCLON) - TTD
$1,780.785
1 Oracle(ORCLON) - UGX
Sh915,983.04
1 Oracle(ORCLON) - XAF
Fr150,113.58
1 Oracle(ORCLON) - XCD
$712.314
1 Oracle(ORCLON) - XOF
Fr150,113.58
1 Oracle(ORCLON) - XPF
Fr27,173.46
1 Oracle(ORCLON) - BWP
P3,532.5498
1 Oracle(ORCLON) - BZD
$527.64
1 Oracle(ORCLON) - CVE
$25,134.1314
1 Oracle(ORCLON) - DJF
Fr46,696.14
1 Oracle(ORCLON) - DOP
$16,902.9474
1 Oracle(ORCLON) - DZD
د.ج34,177.881
1 Oracle(ORCLON) - FJD
$604.1478
1 Oracle(ORCLON) - GNF
Fr2,293,914.9
1 Oracle(ORCLON) - GTQ
Q2,015.5848
1 Oracle(ORCLON) - GYD
$55,040.7666
1 Oracle(ORCLON) - ISK
kr32,977.5

Oracle Forrás

A(z) Oracle alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Oracle Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Oracle

Mennyit ér ma a(z) Oracle (ORCLON)?
A(z) élő ORCLON ár a(z) USD esetében 263.82 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ORCLON ára a(z) USD esetében?
A(z) ORCLON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 263.82. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Oracle piaci plafonja?
A(z) ORCLON piaci plafonja $ 709.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ORCLON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ORCLON keringésben lévő tokenszáma 2.69K USD.
Mi volt a(z) ORCLON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ORCLON mindenkori legmagasabb ára 344.869728008825 USD.
Mi volt a(z) ORCLON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ORCLON mindenkori legalacsonyabb ára 223.2148184410282 USD.
Mekkora a(z) ORCLON kereskedési volumene?
A(z) ORCLON élő 24 órás kereskedési volumene $ 89.46K USD.
A(z) ORCLON ára emelkedni fog idén?
A(z) ORCLON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ORCLON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:31 (UTC+8)

Oracle (ORCLON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ORCLON-USD kalkulátor

Összeg

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 263.82 USD

ORCLON kereskedés

ORCLON/USDT
$263.9
$263.9$263.9
-1.09%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,759.06
$109,759.06$109,759.06

-0.31%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,859.59
$3,859.59$3,859.59

+0.16%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02541
$0.02541$0.02541

-3.42%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2049
$1.2049$1.2049

-4.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.89
$186.89$186.89

+1.69%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,759.06
$109,759.06$109,759.06

-0.31%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,859.59
$3,859.59$3,859.59

+0.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.89
$186.89$186.89

+1.69%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.80
$90.80$90.80

+2.48%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5002
$2.5002$2.5002

+0.01%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05593
$0.05593$0.05593

+179.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09307
$0.09307$0.09307

+12.66%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001936
$0.000000001936$0.000000001936

+345.05%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01693
$0.01693$0.01693

+111.62%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006715
$0.00006715$0.00006715

+83.41%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000617
$0.000000000617$0.000000000617

+58.61%