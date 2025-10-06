TőzsdeDEX+
A(z) élő OpenxAI Network ár ma 0.4926 USD. Kövesd nyomon a(z) OPENX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OPENX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő OpenxAI Network ár ma 0.4926 USD. Kövesd nyomon a(z) OPENX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OPENX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

OpenxAI Network Logó

OpenxAI Network árfolyam(OPENX)

1 OPENX-USD élő ár:

$0.4926
+11.59%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:22 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.4125
24h alacsony
$ 0.5391
24h magas

$ 0.4125
$ 0.5391
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
-6.76%

+11.59%

+1.17%

+1.17%

OpenxAI Network (OPENX) valós idejű ár: $ 0.4926. Az elmúlt 24 órában, a(z)OPENX legalacsonyabb ára $ 0.4125, legmagasabb ára pedig $ 0.5391 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OPENX valaha volt legmagasabb ára $ 2.0299262343053925, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0939673303769838 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OPENX változása a következő volt: -6.76% az elmúlt órában, +11.59% az elmúlt 24 órában, és +1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenxAI Network (OPENX) piaci információk

No.1437

$ 4.93M
$ 77.48K
$ 49.26M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BASE

A(z) OpenxAI Network jelenlegi piaci plafonja $ 4.93M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 77.48K. A(z) OPENX keringésben lévő tokenszáma 10.00M, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 49.26M.

OpenxAI Network (OPENX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OpenxAI Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.051163+11.59%
30 nap$ -0.1234-20.04%
60 nap$ -0.0074-1.48%
90 nap$ -0.0074-1.48%
OpenxAI Network árváltozása ma

A mai napon a(z) OPENX ára $ +0.051163 (+11.59%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OpenxAI Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1234 (-20.04%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OpenxAI Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) OPENX ára $ -0.0074 (-1.48%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OpenxAI Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0074 (-1.48%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OpenxAI Network (OPENX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OpenxAI Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OpenxAI Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd OPENX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OpenxAI Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OpenxAI Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OpenxAI Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OpenxAI Network (OPENX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OpenxAI Network (OPENX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OpenxAI Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OpenxAI Network árelőrejelzését most!

OpenxAI Network (OPENX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OpenxAI Network (OPENX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OPENX token kapcsán!

Hogyan vásárolj OpenxAI Network (OPENX)

A következőt szeretnél vásárolni: OpenxAI Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OpenxAI Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OPENX helyi valutákra

1 OpenxAI Network(OPENX) - VND
12,962.769
1 OpenxAI Network(OPENX) - AUD
A$0.748752
1 OpenxAI Network(OPENX) - GBP
0.374376
1 OpenxAI Network(OPENX) - EUR
0.423636
1 OpenxAI Network(OPENX) - USD
$0.4926
1 OpenxAI Network(OPENX) - MYR
RM2.063994
1 OpenxAI Network(OPENX) - TRY
20.718756
1 OpenxAI Network(OPENX) - JPY
¥75.8604
1 OpenxAI Network(OPENX) - ARS
ARS$713.910402
1 OpenxAI Network(OPENX) - RUB
39.856266
1 OpenxAI Network(OPENX) - INR
43.797066
1 OpenxAI Network(OPENX) - IDR
Rp8,209.996716
1 OpenxAI Network(OPENX) - PHP
28.994436
1 OpenxAI Network(OPENX) - EGP
￡E.23.304906
1 OpenxAI Network(OPENX) - BRL
R$2.645262
1 OpenxAI Network(OPENX) - CAD
C$0.68964
1 OpenxAI Network(OPENX) - BDT
60.028236
1 OpenxAI Network(OPENX) - NGN
711.846408
1 OpenxAI Network(OPENX) - COP
$1,909.297896
1 OpenxAI Network(OPENX) - ZAR
R.8.541684
1 OpenxAI Network(OPENX) - UAH
20.585754
1 OpenxAI Network(OPENX) - TZS
T.Sh.1,207.352748
1 OpenxAI Network(OPENX) - VES
Bs108.8646
1 OpenxAI Network(OPENX) - CLP
$463.044
1 OpenxAI Network(OPENX) - PKR
Rs138.952608
1 OpenxAI Network(OPENX) - KZT
260.082948
1 OpenxAI Network(OPENX) - THB
฿15.989796
1 OpenxAI Network(OPENX) - TWD
NT$15.162228
1 OpenxAI Network(OPENX) - AED
د.إ1.807842
1 OpenxAI Network(OPENX) - CHF
Fr0.39408
1 OpenxAI Network(OPENX) - HKD
HK$3.827502
1 OpenxAI Network(OPENX) - AMD
֏188.010642
1 OpenxAI Network(OPENX) - MAD
.د.م4.551624
1 OpenxAI Network(OPENX) - MXN
$9.142656
1 OpenxAI Network(OPENX) - SAR
ريال1.842324
1 OpenxAI Network(OPENX) - ETB
Br75.68799
1 OpenxAI Network(OPENX) - KES
KSh63.461658
1 OpenxAI Network(OPENX) - JOD
د.أ0.3492534
1 OpenxAI Network(OPENX) - PLN
1.817694
1 OpenxAI Network(OPENX) - RON
лв2.172366
1 OpenxAI Network(OPENX) - SEK
kr4.6797
1 OpenxAI Network(OPENX) - BGN
лв0.832494
1 OpenxAI Network(OPENX) - HUF
Ft165.799308
1 OpenxAI Network(OPENX) - CZK
10.403712
1 OpenxAI Network(OPENX) - KWD
د.ك0.1507356
1 OpenxAI Network(OPENX) - ILS
1.60095
1 OpenxAI Network(OPENX) - BOB
Bs3.394014
1 OpenxAI Network(OPENX) - AZN
0.83742
1 OpenxAI Network(OPENX) - TJS
SM4.522068
1 OpenxAI Network(OPENX) - GEL
1.334946
1 OpenxAI Network(OPENX) - AOA
Kz450.684666
1 OpenxAI Network(OPENX) - BHD
.د.ب0.184725
1 OpenxAI Network(OPENX) - BMD
$0.4926
1 OpenxAI Network(OPENX) - DKK
kr3.192048
1 OpenxAI Network(OPENX) - HNL
L12.920898
1 OpenxAI Network(OPENX) - MUR
22.531524
1 OpenxAI Network(OPENX) - NAD
$8.517054
1 OpenxAI Network(OPENX) - NOK
kr4.985112
1 OpenxAI Network(OPENX) - NZD
$0.857124
1 OpenxAI Network(OPENX) - PAB
B/.0.4926
1 OpenxAI Network(OPENX) - PGK
K2.06892
1 OpenxAI Network(OPENX) - QAR
ر.ق1.788138
1 OpenxAI Network(OPENX) - RSD
дин.49.82649
1 OpenxAI Network(OPENX) - UZS
soʻm5,934.938394
1 OpenxAI Network(OPENX) - ALL
L41.127174
1 OpenxAI Network(OPENX) - ANG
ƒ0.881754
1 OpenxAI Network(OPENX) - AWG
ƒ0.881754
1 OpenxAI Network(OPENX) - BBD
$0.9852
1 OpenxAI Network(OPENX) - BAM
KM0.827568
1 OpenxAI Network(OPENX) - BIF
Fr1,444.3032
1 OpenxAI Network(OPENX) - BND
$0.635454
1 OpenxAI Network(OPENX) - BSD
$0.4926
1 OpenxAI Network(OPENX) - JMD
$78.84063
1 OpenxAI Network(OPENX) - KHR
1,970.4
1 OpenxAI Network(OPENX) - KMF
Fr209.8476
1 OpenxAI Network(OPENX) - LAK
10,708.695438
1 OpenxAI Network(OPENX) - LKR
රු149.543508
1 OpenxAI Network(OPENX) - MDL
L8.354496
1 OpenxAI Network(OPENX) - MGA
Ar2,208.96618
1 OpenxAI Network(OPENX) - MOP
P3.930948
1 OpenxAI Network(OPENX) - MVR
7.53678
1 OpenxAI Network(OPENX) - MWK
MK852.24726
1 OpenxAI Network(OPENX) - MZN
MT31.47714
1 OpenxAI Network(OPENX) - NPR
रु69.673344
1 OpenxAI Network(OPENX) - PYG
3,468.8892
1 OpenxAI Network(OPENX) - RWF
Fr713.7774
1 OpenxAI Network(OPENX) - SBD
$4.054098
1 OpenxAI Network(OPENX) - SCR
7.113144
1 OpenxAI Network(OPENX) - SRD
$18.9651
1 OpenxAI Network(OPENX) - SVC
$4.295472
1 OpenxAI Network(OPENX) - SZL
L8.512128
1 OpenxAI Network(OPENX) - TMT
m1.7241
1 OpenxAI Network(OPENX) - TND
د.ت1.448244
1 OpenxAI Network(OPENX) - TTD
$3.32505
1 OpenxAI Network(OPENX) - UGX
Sh1,710.3072
1 OpenxAI Network(OPENX) - XAF
Fr280.2894
1 OpenxAI Network(OPENX) - XCD
$1.33002
1 OpenxAI Network(OPENX) - XOF
Fr280.2894
1 OpenxAI Network(OPENX) - XPF
Fr50.7378
1 OpenxAI Network(OPENX) - BWP
P6.595914
1 OpenxAI Network(OPENX) - BZD
$0.9852
1 OpenxAI Network(OPENX) - CVE
$46.930002
1 OpenxAI Network(OPENX) - DJF
Fr87.1902
1 OpenxAI Network(OPENX) - DOP
$31.560882
1 OpenxAI Network(OPENX) - DZD
د.ج63.81633
1 OpenxAI Network(OPENX) - FJD
$1.128054
1 OpenxAI Network(OPENX) - GNF
Fr4,283.157
1 OpenxAI Network(OPENX) - GTQ
Q3.763464
1 OpenxAI Network(OPENX) - GYD
$102.771138
1 OpenxAI Network(OPENX) - ISK
kr61.575

OpenxAI Network Forrás

A(z) OpenxAI Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos OpenxAI Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OpenxAI Network

Mennyit ér ma a(z) OpenxAI Network (OPENX)?
A(z) élő OPENX ár a(z) USD esetében 0.4926 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OPENX ára a(z) USD esetében?
A(z) OPENX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.4926. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OpenxAI Network piaci plafonja?
A(z) OPENX piaci plafonja $ 4.93M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OPENX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OPENX keringésben lévő tokenszáma 10.00M USD.
Mi volt a(z) OPENX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OPENX mindenkori legmagasabb ára 2.0299262343053925 USD.
Mi volt a(z) OPENX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OPENX mindenkori legalacsonyabb ára 0.0939673303769838 USD.
Mekkora a(z) OPENX kereskedési volumene?
A(z) OPENX élő 24 órás kereskedési volumene $ 77.48K USD.
A(z) OPENX ára emelkedni fog idén?
A(z) OPENX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OPENX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:22 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

