TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő OpenPad AI ár ma 0.001942 USD. Kövesd nyomon a(z) OPAD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OPAD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő OpenPad AI ár ma 0.001942 USD. Kövesd nyomon a(z) OPAD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OPAD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OPAD

OPAD árinformációk

Mi a(z) OPAD

OPAD fehér könyv

OPAD hivatalos webhely

OPAD tokenomikai adatai

OPAD árelőrejelzés

OPAD előzmények

OPAD Vásárlási útmutató

OPAD-fiat valutaváltó

OPAD spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

OpenPad AI Logó

OpenPad AI árfolyam(OPAD)

1 OPAD-USD élő ár:

$0.001942
$0.001942$0.001942
-1.17%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:08 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.001063
$ 0.001063$ 0.001063
24h alacsony
$ 0.002202
$ 0.002202$ 0.002202
24h magas

$ 0.001063
$ 0.001063$ 0.001063

$ 0.002202
$ 0.002202$ 0.002202

--
----

--
----

-0.06%

-1.17%

+29.81%

+29.81%

OpenPad AI (OPAD) valós idejű ár: $ 0.001942. Az elmúlt 24 órában, a(z)OPAD legalacsonyabb ára $ 0.001063, legmagasabb ára pedig $ 0.002202 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OPAD valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OPAD változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és +29.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenPad AI (OPAD) piaci információk

--
----

$ 53.04K
$ 53.04K$ 53.04K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) OpenPad AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.04K. A(z) OPAD keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.94M.

OpenPad AI (OPAD) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OpenPad AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00002299-1.17%
30 nap$ -0.001955-50.17%
60 nap$ -0.029468-93.82%
90 nap$ -0.018058-90.29%
OpenPad AI árváltozása ma

A mai napon a(z) OPAD ára $ -0.00002299 (-1.17%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OpenPad AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001955 (-50.17%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OpenPad AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) OPAD ára $ -0.029468 (-93.82%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OpenPad AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.018058 (-90.29%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OpenPad AI (OPAD) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OpenPad AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OpenPad AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd OPAD a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OpenPad AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OpenPad AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OpenPad AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OpenPad AI (OPAD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OpenPad AI (OPAD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OpenPad AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OpenPad AI árelőrejelzését most!

OpenPad AI (OPAD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OpenPad AI (OPAD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OPAD token kapcsán!

Hogyan vásárolj OpenPad AI (OPAD)

A következőt szeretnél vásárolni: OpenPad AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OpenPad AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OPAD helyi valutákra

1 OpenPad AI(OPAD) - VND
51.10373
1 OpenPad AI(OPAD) - AUD
A$0.00295184
1 OpenPad AI(OPAD) - GBP
0.00147592
1 OpenPad AI(OPAD) - EUR
0.00167012
1 OpenPad AI(OPAD) - USD
$0.001942
1 OpenPad AI(OPAD) - MYR
RM0.00813698
1 OpenPad AI(OPAD) - TRY
0.08168052
1 OpenPad AI(OPAD) - JPY
¥0.299068
1 OpenPad AI(OPAD) - ARS
ARS$2.81448234
1 OpenPad AI(OPAD) - RUB
0.15712722
1 OpenPad AI(OPAD) - INR
0.17266322
1 OpenPad AI(OPAD) - IDR
Rp32.36665372
1 OpenPad AI(OPAD) - PHP
0.11430612
1 OpenPad AI(OPAD) - EGP
￡E.0.09187602
1 OpenPad AI(OPAD) - BRL
R$0.01042854
1 OpenPad AI(OPAD) - CAD
C$0.0027188
1 OpenPad AI(OPAD) - BDT
0.23665212
1 OpenPad AI(OPAD) - NGN
2.80634536
1 OpenPad AI(OPAD) - COP
$7.52711432
1 OpenPad AI(OPAD) - ZAR
R.0.03367428
1 OpenPad AI(OPAD) - UAH
0.08115618
1 OpenPad AI(OPAD) - TZS
T.Sh.4.75980316
1 OpenPad AI(OPAD) - VES
Bs0.429182
1 OpenPad AI(OPAD) - CLP
$1.82548
1 OpenPad AI(OPAD) - PKR
Rs0.54779936
1 OpenPad AI(OPAD) - KZT
1.02533716
1 OpenPad AI(OPAD) - THB
฿0.06303732
1 OpenPad AI(OPAD) - TWD
NT$0.05977476
1 OpenPad AI(OPAD) - AED
د.إ0.00712714
1 OpenPad AI(OPAD) - CHF
Fr0.0015536
1 OpenPad AI(OPAD) - HKD
HK$0.01508934
1 OpenPad AI(OPAD) - AMD
֏0.74120314
1 OpenPad AI(OPAD) - MAD
.د.م0.01794408
1 OpenPad AI(OPAD) - MXN
$0.03604352
1 OpenPad AI(OPAD) - SAR
ريال0.00726308
1 OpenPad AI(OPAD) - ETB
Br0.2983883
1 OpenPad AI(OPAD) - KES
KSh0.25018786
1 OpenPad AI(OPAD) - JOD
د.أ0.001376878
1 OpenPad AI(OPAD) - PLN
0.00716598
1 OpenPad AI(OPAD) - RON
лв0.00856422
1 OpenPad AI(OPAD) - SEK
kr0.018449
1 OpenPad AI(OPAD) - BGN
лв0.00328198
1 OpenPad AI(OPAD) - HUF
Ft0.65363836
1 OpenPad AI(OPAD) - CZK
0.04101504
1 OpenPad AI(OPAD) - KWD
د.ك0.000594252
1 OpenPad AI(OPAD) - ILS
0.0063115
1 OpenPad AI(OPAD) - BOB
Bs0.01338038
1 OpenPad AI(OPAD) - AZN
0.0033014
1 OpenPad AI(OPAD) - TJS
SM0.01782756
1 OpenPad AI(OPAD) - GEL
0.00526282
1 OpenPad AI(OPAD) - AOA
Kz1.77675522
1 OpenPad AI(OPAD) - BHD
.د.ب0.00072825
1 OpenPad AI(OPAD) - BMD
$0.001942
1 OpenPad AI(OPAD) - DKK
kr0.01258416
1 OpenPad AI(OPAD) - HNL
L0.05093866
1 OpenPad AI(OPAD) - MUR
0.08882708
1 OpenPad AI(OPAD) - NAD
$0.03357718
1 OpenPad AI(OPAD) - NOK
kr0.01965304
1 OpenPad AI(OPAD) - NZD
$0.00337908
1 OpenPad AI(OPAD) - PAB
B/.0.001942
1 OpenPad AI(OPAD) - PGK
K0.0081564
1 OpenPad AI(OPAD) - QAR
ر.ق0.00704946
1 OpenPad AI(OPAD) - RSD
дин.0.1964333
1 OpenPad AI(OPAD) - UZS
soʻm23.39758498
1 OpenPad AI(OPAD) - ALL
L0.16213758
1 OpenPad AI(OPAD) - ANG
ƒ0.00347618
1 OpenPad AI(OPAD) - AWG
ƒ0.00347618
1 OpenPad AI(OPAD) - BBD
$0.003884
1 OpenPad AI(OPAD) - BAM
KM0.00326256
1 OpenPad AI(OPAD) - BIF
Fr5.693944
1 OpenPad AI(OPAD) - BND
$0.00250518
1 OpenPad AI(OPAD) - BSD
$0.001942
1 OpenPad AI(OPAD) - JMD
$0.3108171
1 OpenPad AI(OPAD) - KHR
7.768
1 OpenPad AI(OPAD) - KMF
Fr0.827292
1 OpenPad AI(OPAD) - LAK
42.21739046
1 OpenPad AI(OPAD) - LKR
රු0.58955236
1 OpenPad AI(OPAD) - MDL
L0.03293632
1 OpenPad AI(OPAD) - MGA
Ar8.7085106
1 OpenPad AI(OPAD) - MOP
P0.01549716
1 OpenPad AI(OPAD) - MVR
0.0297126
1 OpenPad AI(OPAD) - MWK
MK3.3598542
1 OpenPad AI(OPAD) - MZN
MT0.1240938
1 OpenPad AI(OPAD) - NPR
रु0.27467648
1 OpenPad AI(OPAD) - PYG
13.675564
1 OpenPad AI(OPAD) - RWF
Fr2.813958
1 OpenPad AI(OPAD) - SBD
$0.01598266
1 OpenPad AI(OPAD) - SCR
0.02804248
1 OpenPad AI(OPAD) - SRD
$0.074767
1 OpenPad AI(OPAD) - SVC
$0.01693424
1 OpenPad AI(OPAD) - SZL
L0.03355776
1 OpenPad AI(OPAD) - TMT
m0.006797
1 OpenPad AI(OPAD) - TND
د.ت0.00570948
1 OpenPad AI(OPAD) - TTD
$0.0131085
1 OpenPad AI(OPAD) - UGX
Sh6.742624
1 OpenPad AI(OPAD) - XAF
Fr1.104998
1 OpenPad AI(OPAD) - XCD
$0.0052434
1 OpenPad AI(OPAD) - XOF
Fr1.104998
1 OpenPad AI(OPAD) - XPF
Fr0.200026
1 OpenPad AI(OPAD) - BWP
P0.02600338
1 OpenPad AI(OPAD) - BZD
$0.003884
1 OpenPad AI(OPAD) - CVE
$0.18501434
1 OpenPad AI(OPAD) - DJF
Fr0.343734
1 OpenPad AI(OPAD) - DOP
$0.12442394
1 OpenPad AI(OPAD) - DZD
د.ج0.2515861
1 OpenPad AI(OPAD) - FJD
$0.00444718
1 OpenPad AI(OPAD) - GNF
Fr16.88569
1 OpenPad AI(OPAD) - GTQ
Q0.01483688
1 OpenPad AI(OPAD) - GYD
$0.40515946
1 OpenPad AI(OPAD) - ISK
kr0.24275

OpenPad AI Forrás

A(z) OpenPad AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos OpenPad AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OpenPad AI

Mennyit ér ma a(z) OpenPad AI (OPAD)?
A(z) élő OPAD ár a(z) USD esetében 0.001942 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OPAD ára a(z) USD esetében?
A(z) OPAD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.001942. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OpenPad AI piaci plafonja?
A(z) OPAD piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OPAD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OPAD keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) OPAD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OPAD mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) OPAD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OPAD mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) OPAD kereskedési volumene?
A(z) OPAD élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.04K USD.
A(z) OPAD ára emelkedni fog idén?
A(z) OPAD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OPAD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:08 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

OPAD-USD kalkulátor

Összeg

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001942 USD

OPAD kereskedés

OPAD/USDT
$0.001942
$0.001942$0.001942
-1.17%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,703.64
$109,703.64$109,703.64

-0.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,858.18
$3,858.18$3,858.18

+0.12%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02541
$0.02541$0.02541

-3.42%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2009
$1.2009$1.2009

-4.83%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.83
$186.83$186.83

+1.65%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,703.64
$109,703.64$109,703.64

-0.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,858.18
$3,858.18$3,858.18

+0.12%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.83
$186.83$186.83

+1.65%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.53
$90.53$90.53

+2.17%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5005
$2.5005$2.5005

+0.02%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0359
$0.0359$0.0359

-28.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05593
$0.05593$0.05593

+179.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09408
$0.09408$0.09408

+13.88%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001936
$0.000000001936$0.000000001936

+345.05%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01765
$0.01765$0.01765

+120.62%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006682
$0.00006682$0.00006682

+82.51%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000617
$0.000000000617$0.000000000617

+58.61%