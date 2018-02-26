Ontology Token (ONT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ontology Token (ONT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ontology Token (ONT) tokennel kapcsolatos információk Az ontológia egy új, magas teljesítményű nyilvános blokklánc-projekt és elosztott bizalom együttműködési platform. Az ontológia új, magas teljesítményű nyilvános blokkláncokat biztosít, amelyek tartalmazzák a teljes elosztott főkönyveket és okosszerződésrendszereket. Az ontológia blokklánc-keretrendszer támogatja a nyilvános blokkláncrendszereket és képes különböző alkalmazásokhoz különböző nyilvános blokkláncokat testre szabni. Az ontológia támogatja a lánc-hálózatok közötti együttműködést különböző protokollcsoportjaival. Az ontológia folyamatosan biztosítja az alapinfrastruktúrához közös modulokat különböző elosztott helyzetekhez, például az elosztott digitális identitás-keretrendszerhez, elosztott adatcsereprotokollhoz stb. Az ontológia az adott helyzeti követelmények alapján folytatni fogja az új közös modulok fejlesztését. Hivatalos webhely: https://ont.io/ Fehér könyv: https://docs.ont.io Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Vásárolj most ONT tokent!

Ontology Token (ONT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ontology Token (ONT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.22M $ 124.22M $ 124.22M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 135.80M $ 135.80M $ 135.80M Minden idők csúcspontja: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Minden idők mélypontja: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Jelenlegi ár: $ 0.1358 $ 0.1358 $ 0.1358 További tudnivalók a(z) Ontology Token (ONT) áráról

Ontology Token (ONT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ontology Token (ONT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ONT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ONT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONT token élő árfolyamát!

Ontology Token (ONT) árelőzményei A felhasználók a(z) ONT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ONT árelőzményeivel!

