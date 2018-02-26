Ontology Token (ONT) tokenomikai adatai
Az ontológia egy új, magas teljesítményű nyilvános blokklánc-projekt és elosztott bizalom együttműködési platform. Az ontológia új, magas teljesítményű nyilvános blokkláncokat biztosít, amelyek tartalmazzák a teljes elosztott főkönyveket és okosszerződésrendszereket. Az ontológia blokklánc-keretrendszer támogatja a nyilvános blokkláncrendszereket és képes különböző alkalmazásokhoz különböző nyilvános blokkláncokat testre szabni. Az ontológia támogatja a lánc-hálózatok közötti együttműködést különböző protokollcsoportjaival. Az ontológia folyamatosan biztosítja az alapinfrastruktúrához közös modulokat különböző elosztott helyzetekhez, például az elosztott digitális identitás-keretrendszerhez, elosztott adatcsereprotokollhoz stb. Az ontológia az adott helyzeti követelmények alapján folytatni fogja az új közös modulok fejlesztését.
Ontology Token (ONT) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ontology Token (ONT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Ontology Token (ONT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Ontology Token (ONT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ONT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ONT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONT token élő árfolyamát!
Ontology Token (ONT) árelőzményei
A felhasználók a(z) ONT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
ONT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ONT kapcsán? ONT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
