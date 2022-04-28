Ondo (ONDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ondo (ONDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ondo (ONDO) tokennel kapcsolatos információk The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. Hivatalos webhely: https://ondo.foundation/ Fehér könyv: https://docs.ondo.foundation/ondo-token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3 Vásárolj most ONDO tokent!

Ondo (ONDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ondo (ONDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.07B $ 9.07B $ 9.07B Minden idők csúcspontja: $ 2.14522 $ 2.14522 $ 2.14522 Minden idők mélypontja: $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 Jelenlegi ár: $ 0.90747 $ 0.90747 $ 0.90747 További tudnivalók a(z) Ondo (ONDO) áráról

A(z) Ondo (ONDO) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) ONDO tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products on-chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.

ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens. Creation Date: The token was created on April 28, 2022.

The token was created on April 28, 2022. Public Launch: ONDO became transferable on January 18, 2024, following the end of a global lock-up period. Allocation Mechanism The ONDO token allocation is structured as follows: Allocation Category Description Unlocking Schedule Community Access Sale ~1.99% of supply; 90% unlocked at TGE, rest linearly daily over 1 year 90% at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the following year Ecosystem Growth ~52.11% of supply; 24% unlocked at TGE, rest linearly yearly over 5 years 24% at TGE, 76% linearly over 5 years (yearly unlocks starting Jan 18, 2025) Private Sales ~12.9% of supply; 1-year cliff, then linearly yearly over 4 years 1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years Protocol Development Details similar to Private Sales 1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years Usage and Incentive Mechanism Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum.

ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum. Ecosystem Incentives: A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners).

A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners). Points Program: ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future.

ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future. No Staking or Liquidity Provision: As of late 2024, there is no native staking or liquidity provision mechanism for ONDO. Locking Mechanism Global Lock-Up: All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024.

All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024. Vesting Schedules: Most allocations (except the Community Access Sale) are subject to cliffs and linear vesting, as detailed above. Unlocking Time Community Access Sale: 90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year.

90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year. Ecosystem Growth: 24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025).

24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025). Private Sales & Protocol Development: 1-year cliff post-TGE, then linearly yearly over 4 years. Summary Table Allocation Unlocking Details Community Access 90% at TGE, 10% daily over 1 year Ecosystem Growth 24% at TGE, 76% yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025) Private Sales 1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025) Protocol Development 1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025) Additional Notes No Claims on Profits: ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities.

ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities. Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains.

Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains. Governance Participation: ONDO holders can participate in protocol governance via Tally. This structure is designed to balance immediate ecosystem growth with long-term alignment and gradual distribution, supporting both early contributors and the broader community.

Ondo (ONDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ondo (ONDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ONDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ONDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONDO token élő árfolyamát!

