Ondo (ONDO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ondo (ONDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Ondo (ONDO) tokennel kapcsolatos információk

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Hivatalos webhely:
https://ondo.foundation/
Fehér könyv:
https://docs.ondo.foundation/ondo-token
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3

Ondo (ONDO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ondo (ONDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.87B
$ 2.87B$ 2.87B
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 3.16B
$ 3.16B$ 3.16B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 9.07B
$ 9.07B$ 9.07B
Minden idők csúcspontja:
$ 2.14522
$ 2.14522$ 2.14522
Minden idők mélypontja:
$ 0.0835464393634915
$ 0.0835464393634915$ 0.0835464393634915
Jelenlegi ár:
$ 0.90747
$ 0.90747$ 0.90747

A(z) Ondo (ONDO) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) ONDO tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products on-chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.
  • Creation Date: The token was created on April 28, 2022.
  • Public Launch: ONDO became transferable on January 18, 2024, following the end of a global lock-up period.

Allocation Mechanism

The ONDO token allocation is structured as follows:

Allocation CategoryDescriptionUnlocking Schedule
Community Access Sale~1.99% of supply; 90% unlocked at TGE, rest linearly daily over 1 year90% at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the following year
Ecosystem Growth~52.11% of supply; 24% unlocked at TGE, rest linearly yearly over 5 years24% at TGE, 76% linearly over 5 years (yearly unlocks starting Jan 18, 2025)
Private Sales~12.9% of supply; 1-year cliff, then linearly yearly over 4 years1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years
Protocol DevelopmentDetails similar to Private Sales1-year cliff from Jan 18, 2024, then yearly unlocks over 4 years

Usage and Incentive Mechanism

  • Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to Flux Finance (e.g., asset listings, interest rate models, treasury management). To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum.
  • Ecosystem Incentives: A significant portion (~52.11%) is reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners).
  • Points Program: ONDO holders can earn points by holding tokens on-chain, with additional bonuses for “diamond hands” (long-term holders). The points program is expected to offer further rewards in the future.
  • No Staking or Liquidity Provision: As of late 2024, there is no native staking or liquidity provision mechanism for ONDO.

Locking Mechanism

  • Global Lock-Up: All ONDO tokens were non-transferable until January 18, 2024.
  • Vesting Schedules: Most allocations (except the Community Access Sale) are subject to cliffs and linear vesting, as detailed above.

Unlocking Time

  • Community Access Sale: 90% unlocked at TGE (Jan 18, 2024), 10% linearly daily over the next year.
  • Ecosystem Growth: 24% unlocked at TGE, 76% linearly yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025).
  • Private Sales & Protocol Development: 1-year cliff post-TGE, then linearly yearly over 4 years.

Summary Table

AllocationUnlocking Details
Community Access90% at TGE, 10% daily over 1 year
Ecosystem Growth24% at TGE, 76% yearly over 5 years (starting Jan 18, 2025)
Private Sales1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025)
Protocol Development1-year cliff, then yearly over 4 years (starting Jan 18, 2025)

Additional Notes

  • No Claims on Profits: ONDO does not confer any rights to capital, profits, or legal claims on the issuer or associated entities.
  • Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and related assets, supporting composability and liquidity across multiple blockchains.
  • Governance Participation: ONDO holders can participate in protocol governance via Tally.

This structure is designed to balance immediate ecosystem growth with long-term alignment and gradual distribution, supporting both early contributors and the broader community.

Ondo (ONDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Ondo (ONDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONDO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ONDO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ONDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONDO token élő árfolyamát!

A(z) ONDO vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ondo (ONDO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ONDO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Ondo (ONDO) árelőzményei

A felhasználók a(z) ONDO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ONDO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ONDO kapcsán? ONDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

