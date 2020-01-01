OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OMNIA Protocol (OMNIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OMNIA Protocol (OMNIA) tokennel kapcsolatos információk OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Hivatalos webhely: https://omniatech.io Fehér könyv: https://whitepaper.omniatech.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Vásárolj most OMNIA tokent!

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OMNIA Protocol (OMNIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 753.00K $ 753.00K $ 753.00K Minden idők csúcspontja: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 Minden idők mélypontja: $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 Jelenlegi ár: $ 0.00753 $ 0.00753 $ 0.00753 További tudnivalók a(z) OMNIA Protocol (OMNIA) áráról

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OMNIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OMNIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OMNIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OMNIA token élő árfolyamát!

A(z) OMNIA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OMNIA Protocol (OMNIA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OMNIA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OMNIA tokent a MEXC-n!

OMNIA Protocol (OMNIA) árelőzményei A felhasználók a(z) OMNIA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OMNIA árelőzményeivel!

OMNIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OMNIA kapcsán? OMNIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OMNIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

