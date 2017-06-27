OmiseGo (OMG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OmiseGo (OMG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OmiseGo (OMG) tokennel kapcsolatos információk OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Hivatalos webhely: https://omg.network/ Fehér könyv: https://docs.omg.network/ Block Explorer: https://omg.eco/blockexplorer Vásárolj most OMG tokent!

OmiseGo (OMG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OmiseGo (OMG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.81M $ 23.81M $ 23.81M Teljes tokenszám: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Keringésben lévő tokenszám: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.81M $ 23.81M $ 23.81M Minden idők csúcspontja: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 Minden idők mélypontja: $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 Jelenlegi ár: $ 0.16975 $ 0.16975 $ 0.16975 További tudnivalók a(z) OmiseGo (OMG) áráról

OmiseGo (OMG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OmiseGo (OMG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OMG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OMG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OMG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OMG token élő árfolyamát!

A(z) OMG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OmiseGo (OMG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OMG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OMG tokent a MEXC-n!

OmiseGo (OMG) árelőzményei A felhasználók a(z) OMG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OMG árelőzményeivel!

OMG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OMG kapcsán? OMG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OMG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

