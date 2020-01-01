OKB (OKB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OKB (OKB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OKB (OKB) tokennel kapcsolatos információk OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Hivatalos webhely: https://www.okx.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Vásárolj most OKB tokent!

OKB (OKB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OKB (OKB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.11B $ 4.11B $ 4.11B Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.11B $ 4.11B $ 4.11B Minden idők csúcspontja: $ 258.672 $ 258.672 $ 258.672 Minden idők mélypontja: $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 Jelenlegi ár: $ 195.593 $ 195.593 $ 195.593 További tudnivalók a(z) OKB (OKB) áráról

OKB (OKB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OKB (OKB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OKB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OKB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OKB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OKB token élő árfolyamát!

A(z) OKB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OKB (OKB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OKB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OKB tokent a MEXC-n!

OKB (OKB) árelőzményei A felhasználók a(z) OKB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OKB árelőzményeivel!

OKB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OKB kapcsán? OKB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OKB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

