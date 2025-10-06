TőzsdeDEX+
A(z) élő OHO PLUS ár ma 0.475796 USD. Kövesd nyomon a(z) OHO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OHO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OHO

OHO árinformációk

Mi a(z) OHO

OHO fehér könyv

OHO hivatalos webhely

OHO tokenomikai adatai

OHO árelőrejelzés

OHO előzmények

OHO Vásárlási útmutató

OHO-fiat valutaváltó

OHO spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

OHO PLUS Logó

OHO PLUS árfolyam(OHO)

1 OHO-USD élő ár:

$0.475791
+0.49%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:14:37 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.4531
24h alacsony
$ 0.475818
24h magas

$ 0.4531
$ 0.475818
--
--
+0.03%

+0.49%

-12.02%

-12.02%

OHO PLUS (OHO) valós idejű ár: $ 0.475796. Az elmúlt 24 órában, a(z)OHO legalacsonyabb ára $ 0.4531, legmagasabb ára pedig $ 0.475818 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OHO valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OHO változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -12.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OHO PLUS (OHO) piaci információk

--
$ 232.21K
$ 232.21K$ 232.21K

$ 79.93M
$ 79.93M$ 79.93M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

A(z) OHO PLUS jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 232.21K. A(z) OHO keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 168000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.93M.

OHO PLUS (OHO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OHO PLUS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00232001+0.49%
30 nap$ -0.015338-3.13%
60 nap$ +0.474796+47,479.60%
90 nap$ +0.474796+47,479.60%
OHO PLUS árváltozása ma

A mai napon a(z) OHO ára $ +0.00232001 (+0.49%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OHO PLUS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.015338 (-3.13%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OHO PLUS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) OHO ára $ +0.474796 (+47,479.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OHO PLUS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.474796 (+47,479.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OHO PLUS (OHO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OHO PLUS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OHO PLUS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd OHO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OHO PLUS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OHO PLUS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OHO PLUS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OHO PLUS (OHO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OHO PLUS (OHO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OHO PLUS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OHO PLUS árelőrejelzését most!

OHO PLUS (OHO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OHO PLUS (OHO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OHO token kapcsán!

Hogyan vásárolj OHO PLUS (OHO)

A következőt szeretnél vásárolni: OHO PLUS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OHO PLUS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OHO helyi valutákra

1 OHO PLUS(OHO) - VND
12,520.57174
1 OHO PLUS(OHO) - AUD
A$0.72320992
1 OHO PLUS(OHO) - GBP
0.36160496
1 OHO PLUS(OHO) - EUR
0.40918456
1 OHO PLUS(OHO) - USD
$0.475796
1 OHO PLUS(OHO) - MYR
RM1.99358524
1 OHO PLUS(OHO) - TRY
20.01197976
1 OHO PLUS(OHO) - JPY
¥73.272584
1 OHO PLUS(OHO) - ARS
ARS$689.55686892
1 OHO PLUS(OHO) - RUB
38.49665436
1 OHO PLUS(OHO) - INR
42.30302236
1 OHO PLUS(OHO) - IDR
Rp7,929.93016136
1 OHO PLUS(OHO) - PHP
28.00535256
1 OHO PLUS(OHO) - EGP
￡E.22.50990876
1 OHO PLUS(OHO) - BRL
R$2.55502452
1 OHO PLUS(OHO) - CAD
C$0.6661144
1 OHO PLUS(OHO) - BDT
57.98050056
1 OHO PLUS(OHO) - NGN
687.56328368
1 OHO PLUS(OHO) - COP
$1,844.16626416
1 OHO PLUS(OHO) - ZAR
R.8.25030264
1 OHO PLUS(OHO) - UAH
19.88351484
1 OHO PLUS(OHO) - TZS
T.Sh.1,166.16648008
1 OHO PLUS(OHO) - VES
Bs105.150916
1 OHO PLUS(OHO) - CLP
$447.24824
1 OHO PLUS(OHO) - PKR
Rs134.21253568
1 OHO PLUS(OHO) - KZT
251.21077208
1 OHO PLUS(OHO) - THB
฿15.44433816
1 OHO PLUS(OHO) - TWD
NT$14.64500088
1 OHO PLUS(OHO) - AED
د.إ1.74617132
1 OHO PLUS(OHO) - CHF
Fr0.3806368
1 OHO PLUS(OHO) - HKD
HK$3.69693492
1 OHO PLUS(OHO) - AMD
֏181.59705932
1 OHO PLUS(OHO) - MAD
.د.م4.39635504
1 OHO PLUS(OHO) - MXN
$8.83077376
1 OHO PLUS(OHO) - SAR
ريال1.77947704
1 OHO PLUS(OHO) - ETB
Br73.1060554
1 OHO PLUS(OHO) - KES
KSh61.29679868
1 OHO PLUS(OHO) - JOD
د.أ0.337339364
1 OHO PLUS(OHO) - PLN
1.75568724
1 OHO PLUS(OHO) - RON
лв2.09826036
1 OHO PLUS(OHO) - SEK
kr4.520062
1 OHO PLUS(OHO) - BGN
лв0.80409524
1 OHO PLUS(OHO) - HUF
Ft160.14341768
1 OHO PLUS(OHO) - CZK
10.04881152
1 OHO PLUS(OHO) - KWD
د.ك0.145593576
1 OHO PLUS(OHO) - ILS
1.546337
1 OHO PLUS(OHO) - BOB
Bs3.27823444
1 OHO PLUS(OHO) - AZN
0.8088532
1 OHO PLUS(OHO) - TJS
SM4.36780728
1 OHO PLUS(OHO) - GEL
1.28940716
1 OHO PLUS(OHO) - AOA
Kz435.31051836
1 OHO PLUS(OHO) - BHD
.د.ب0.1784235
1 OHO PLUS(OHO) - BMD
$0.475796
1 OHO PLUS(OHO) - DKK
kr3.08315808
1 OHO PLUS(OHO) - HNL
L12.48012908
1 OHO PLUS(OHO) - MUR
21.76290904
1 OHO PLUS(OHO) - NAD
$8.22651284
1 OHO PLUS(OHO) - NOK
kr4.81505552
1 OHO PLUS(OHO) - NZD
$0.82788504
1 OHO PLUS(OHO) - PAB
B/.0.475796
1 OHO PLUS(OHO) - PGK
K1.9983432
1 OHO PLUS(OHO) - QAR
ر.ق1.72713948
1 OHO PLUS(OHO) - RSD
дин.48.1267654
1 OHO PLUS(OHO) - UZS
soʻm5,732.48060924
1 OHO PLUS(OHO) - ALL
L39.72420804
1 OHO PLUS(OHO) - ANG
ƒ0.85167484
1 OHO PLUS(OHO) - AWG
ƒ0.85167484
1 OHO PLUS(OHO) - BBD
$0.951592
1 OHO PLUS(OHO) - BAM
KM0.79933728
1 OHO PLUS(OHO) - BIF
Fr1,395.033872
1 OHO PLUS(OHO) - BND
$0.61377684
1 OHO PLUS(OHO) - BSD
$0.475796
1 OHO PLUS(OHO) - JMD
$76.1511498
1 OHO PLUS(OHO) - KHR
1,903.184
1 OHO PLUS(OHO) - KMF
Fr202.689096
1 OHO PLUS(OHO) - LAK
10,343.39109748
1 OHO PLUS(OHO) - LKR
රු144.44214968
1 OHO PLUS(OHO) - MDL
L8.06950016
1 OHO PLUS(OHO) - MGA
Ar2,133.6120028
1 OHO PLUS(OHO) - MOP
P3.79685208
1 OHO PLUS(OHO) - MVR
7.2796788
1 OHO PLUS(OHO) - MWK
MK823.1746596
1 OHO PLUS(OHO) - MZN
MT30.4033644
1 OHO PLUS(OHO) - NPR
रु67.29658624
1 OHO PLUS(OHO) - PYG
3,350.555432
1 OHO PLUS(OHO) - RWF
Fr689.428404
1 OHO PLUS(OHO) - SBD
$3.91580108
1 OHO PLUS(OHO) - SCR
6.87049424
1 OHO PLUS(OHO) - SRD
$18.318146
1 OHO PLUS(OHO) - SVC
$4.14894112
1 OHO PLUS(OHO) - SZL
L8.22175488
1 OHO PLUS(OHO) - TMT
m1.665286
1 OHO PLUS(OHO) - TND
د.ت1.39884024
1 OHO PLUS(OHO) - TTD
$3.211623
1 OHO PLUS(OHO) - UGX
Sh1,651.963712
1 OHO PLUS(OHO) - XAF
Fr270.727924
1 OHO PLUS(OHO) - XCD
$1.2846492
1 OHO PLUS(OHO) - XOF
Fr270.727924
1 OHO PLUS(OHO) - XPF
Fr49.006988
1 OHO PLUS(OHO) - BWP
P6.37090844
1 OHO PLUS(OHO) - BZD
$0.951592
1 OHO PLUS(OHO) - CVE
$45.32908492
1 OHO PLUS(OHO) - DJF
Fr84.215892
1 OHO PLUS(OHO) - DOP
$30.48424972
1 OHO PLUS(OHO) - DZD
د.ج61.6393718
1 OHO PLUS(OHO) - FJD
$1.08957284
1 OHO PLUS(OHO) - GNF
Fr4,137.04622
1 OHO PLUS(OHO) - GTQ
Q3.63508144
1 OHO PLUS(OHO) - GYD
$99.26531948
1 OHO PLUS(OHO) - ISK
kr59.4745

OHO PLUS Forrás

A(z) OHO PLUS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos OHO PLUS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OHO PLUS

Mennyit ér ma a(z) OHO PLUS (OHO)?
A(z) élő OHO ár a(z) USD esetében 0.475796 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OHO ára a(z) USD esetében?
A(z) OHO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.475796. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OHO PLUS piaci plafonja?
A(z) OHO piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OHO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OHO keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) OHO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OHO mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) OHO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OHO mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) OHO kereskedési volumene?
A(z) OHO élő 24 órás kereskedési volumene $ 232.21K USD.
A(z) OHO ára emelkedni fog idén?
A(z) OHO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OHO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:14:37 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

OHO-USD kalkulátor

Összeg

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.475796 USD

OHO kereskedés

OHO/USDT
$0.475791
$0.475791$0.475791
+0.49%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

