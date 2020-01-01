Oggy inu (OGGYETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Oggy inu (OGGYETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Oggy inu (OGGYETH) tokennel kapcsolatos információk Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Hivatalos webhely: https://oggyinu.com/ Fehér könyv: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Vásárolj most OGGYETH tokent!

Oggy inu (OGGYETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Oggy inu (OGGYETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.14K $ 22.14K $ 22.14K Teljes tokenszám: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Keringésben lévő tokenszám: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.20K $ 46.20K $ 46.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Minden idők mélypontja: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Jelenlegi ár: $ 0.00000011 $ 0.00000011 $ 0.00000011 További tudnivalók a(z) Oggy inu (OGGYETH) áráról

Oggy inu (OGGYETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Oggy inu (OGGYETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OGGYETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OGGYETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OGGYETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OGGYETH token élő árfolyamát!

A(z) OGGYETH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Oggy inu (OGGYETH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OGGYETH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OGGYETH tokent a MEXC-n!

Oggy inu (OGGYETH) árelőzményei A felhasználók a(z) OGGYETH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OGGYETH árelőzményeivel!

OGGYETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OGGYETH kapcsán? OGGYETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OGGYETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

