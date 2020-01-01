OCTA (OCTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OCTA (OCTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OCTA (OCTA) tokennel kapcsolatos információk OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Hivatalos webhely: https://octa.space Fehér könyv: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Block Explorer: https://scan.octa.space/ Vásárolj most OCTA tokent!

OCTA (OCTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OCTA (OCTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.37M $ 17.37M $ 17.37M Teljes tokenszám: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 38.72M $ 38.72M $ 38.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.54M $ 21.54M $ 21.54M Minden idők csúcspontja: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Minden idők mélypontja: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Jelenlegi ár: $ 0.4487 $ 0.4487 $ 0.4487 További tudnivalók a(z) OCTA (OCTA) áráról

OCTA (OCTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OCTA (OCTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OCTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OCTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCTA token élő árfolyamát!

A(z) OCTA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OCTA (OCTA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OCTA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OCTA tokent a MEXC-n!

OCTA (OCTA) árelőzményei A felhasználók a(z) OCTA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OCTA árelőzményeivel!

OCTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OCTA kapcsán? OCTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OCTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

