OBORTECH (OBORTECH) tokenomikai adatai

OBORTECH (OBORTECH) tokennel kapcsolatos információk OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Hivatalos webhely: https://www.obortech.io/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Vásárolj most OBORTECH tokent!

OBORTECH (OBORTECH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OBORTECH (OBORTECH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Minden idők csúcspontja: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 Minden idők mélypontja: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Jelenlegi ár: $ 0.00542 $ 0.00542 $ 0.00542 További tudnivalók a(z) OBORTECH (OBORTECH) áráról

OBORTECH (OBORTECH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OBORTECH (OBORTECH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OBORTECH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OBORTECH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OBORTECH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OBORTECH token élő árfolyamát!

