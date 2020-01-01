ORBOFI (OBI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ORBOFI (OBI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ORBOFI (OBI) tokennel kapcsolatos információk Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Hivatalos webhely: https://www.orbofi.com/ Fehér könyv: https://wiki.orbofi.com/learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Vásárolj most OBI tokent!

ORBOFI (OBI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ORBOFI (OBI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 422.38K $ 422.38K $ 422.38K Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 754.80K $ 754.80K $ 754.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Minden idők mélypontja: $ 0.000369650979778474 $ 0.000369650979778474 $ 0.000369650979778474 Jelenlegi ár: $ 0.0003774 $ 0.0003774 $ 0.0003774 További tudnivalók a(z) ORBOFI (OBI) áráról

ORBOFI (OBI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ORBOFI (OBI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OBI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OBI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OBI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OBI token élő árfolyamát!

ORBOFI (OBI) árelőzményei A felhasználók a(z) OBI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OBI árelőzményeivel!

OBI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OBI kapcsán? OBI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OBI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

