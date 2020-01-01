NYM (NYM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NYM (NYM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NYM (NYM) tokennel kapcsolatos információk NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Hivatalos webhely: https://nym.com/ Fehér könyv: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Vásárolj most NYM tokent!

NYM (NYM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NYM (NYM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.08M $ 41.08M $ 41.08M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 817.12M $ 817.12M $ 817.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.27M $ 50.27M $ 50.27M Minden idők csúcspontja: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Minden idők mélypontja: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Jelenlegi ár: $ 0.05027 $ 0.05027 $ 0.05027 További tudnivalók a(z) NYM (NYM) áráról

NYM (NYM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NYM (NYM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NYM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NYM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NYM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NYM token élő árfolyamát!

A(z) NYM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NYM (NYM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NYM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NYM tokent a MEXC-n!

NYM (NYM) árelőzményei A felhasználók a(z) NYM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NYM árelőzményeivel!

NYM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NYM kapcsán? NYM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NYM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

