Numerico (NWC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Numerico (NWC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Numerico (NWC) tokennel kapcsolatos információk Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Hivatalos webhely: https://numerico.ai/ Fehér könyv: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Vásárolj most NWC tokent!

Numerico (NWC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Numerico (NWC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Teljes tokenszám: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Minden idők csúcspontja: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Minden idők mélypontja: $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 Jelenlegi ár: $ 0.01769 $ 0.01769 $ 0.01769 További tudnivalók a(z) Numerico (NWC) áráról

Numerico (NWC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Numerico (NWC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NWC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NWC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NWC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NWC token élő árfolyamát!

A(z) NWC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Numerico (NWC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NWC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NWC tokent a MEXC-n!

Numerico (NWC) árelőzményei A felhasználók a(z) NWC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NWC árelőzményeivel!

NWC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NWC kapcsán? NWC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NWC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!