NVIDIA xStock Ár előzmények

NVIDIA xStock (NVDAX) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

  • Napi
  • Heti
  • Havi
DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 204.27$ 204.92$ 204.22$ 204.3523.27
2025-11-02$ 203.11$ 206.45$ 202.98$ 204.27294.32
2025-11-01$ 203$ 206.53$ 202.16$ 203.11294.11
2025-10-31$ 205.01$ 208.16$ 202.21$ 203310.98
2025-10-30$ 207.49$ 210.68$ 201.44$ 205.01289.55
2025-10-29$ 204.11$ 211.97$ 203.54$ 207.49459.21
2025-10-28$ 191.2$ 204.94$ 190.24$ 204.11326.60
2025-10-27$ 186.67$ 192.25$ 186.66$ 191.2327.68
Előzmény NVIDIA xStock adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat NVIDIA xStock használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

NVIDIA xStock élő ár

$ 204.35

A(z) NVIDIA xStock kriptovalutával jelenleg 204.35 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további NVDAX adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) NVIDIA xStock élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) NVIDIA xStock lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:10:26 (UTC+8)

MEXC NVIDIA xStock források

Tudnivalók a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) árelőzményeiről

NVIDIA xStock Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) NVIDIA xStock ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy NVIDIA xStock a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) NVIDIA xStock áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

NVIDIA xStock Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A NVIDIA xStock előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az NVIDIA xStock előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az NVIDIA xStock előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az NVIDIA xStock ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes NVIDIA xStock előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a NVIDIA xStock befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) NVIDIA xStock ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A NVIDIA xStock kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a NVIDIA xStock kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) NVIDIA xStock előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

