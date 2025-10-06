TőzsdeDEX+
A(z) élő NVIDIA xStock ár ma 204.82 USD. Kövesd nyomon a(z) NVDAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NVDAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

NVIDIA xStock árfolyam(NVDAX)

$204.82
+0.12%1D
NVIDIA xStock (NVDAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:14:21 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 203.09
24h alacsony
$ 206.45
24h magas

$ 203.09
$ 206.45
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
+0.29%

+0.12%

+8.43%

+8.43%

NVIDIA xStock (NVDAX) valós idejű ár: $ 204.82. Az elmúlt 24 órában, a(z)NVDAX legalacsonyabb ára $ 203.09, legmagasabb ára pedig $ 206.45 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NVDAX valaha volt legmagasabb ára $ 211.55444406079573, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 150.17117069595338 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NVDAX változása a következő volt: +0.29% az elmúlt órában, +0.12% az elmúlt 24 órában, és +8.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NVIDIA xStock (NVDAX) piaci információk

No.827

$ 21.21M
$ 59.61K
$ 21.21M
103.55K
--
103,553.68897965
SOL

A(z) NVIDIA xStock jelenlegi piaci plafonja $ 21.21M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.61K. A(z) NVDAX keringésben lévő tokenszáma 103.55K, és a teljes tokenszám 103553.68897965. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.21M.

NVIDIA xStock (NVDAX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a NVIDIA xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.2455+0.12%
30 nap$ +16.95+9.02%
60 nap$ +33.88+19.81%
90 nap$ +23.64+13.04%
NVIDIA xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) NVDAX ára $ +0.2455 (+0.12%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

NVIDIA xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +16.95 (+9.02%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

NVIDIA xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NVDAX ára $ +33.88 (+19.81%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

NVIDIA xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +23.64 (+13.04%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) NVIDIA xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NVIDIA xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NVDAX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NVIDIA xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NVIDIA xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NVIDIA xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NVIDIA xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NVIDIA xStock árelőrejelzését most!

NVIDIA xStock (NVDAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NVDAX token kapcsán!

Hogyan vásárolj NVIDIA xStock (NVDAX)

A következőt szeretnél vásárolni: NVIDIA xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NVIDIA xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NVIDIA xStock Forrás

A(z) NVIDIA xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos NVIDIA xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NVIDIA xStock

Mennyit ér ma a(z) NVIDIA xStock (NVDAX)?
A(z) élő NVDAX ár a(z) USD esetében 204.82 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NVDAX ára a(z) USD esetében?
A(z) NVDAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 204.82. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NVIDIA xStock piaci plafonja?
A(z) NVDAX piaci plafonja $ 21.21M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NVDAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NVDAX keringésben lévő tokenszáma 103.55K USD.
Mi volt a(z) NVDAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NVDAX mindenkori legmagasabb ára 211.55444406079573 USD.
Mi volt a(z) NVDAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NVDAX mindenkori legalacsonyabb ára 150.17117069595338 USD.
Mekkora a(z) NVDAX kereskedési volumene?
A(z) NVDAX élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.61K USD.
A(z) NVDAX ára emelkedni fog idén?
A(z) NVDAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NVDAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:14:21 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

