Mi a(z) NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NVIDIA xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



NVIDIA xStock (NVDAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NVIDIA xStock (NVDAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NVDAX token kapcsán!

Hogyan vásárolj NVIDIA xStock (NVDAX)

A következőt szeretnél vásárolni: NVIDIA xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NVIDIA xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NVIDIA xStock Forrás

A(z) NVIDIA xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NVIDIA xStock Mennyit ér ma a(z) NVIDIA xStock (NVDAX)? A(z) élő NVDAX ár a(z) USD esetében 204.82 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) NVDAX ára a(z) USD esetében? $ 204.82 . Keresd fel a A(z) NVDAX jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) NVIDIA xStock piaci plafonja? A(z) NVDAX piaci plafonja $ 21.21M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) NVDAX keringésben lévő tokenszáma? A(z) NVDAX keringésben lévő tokenszáma 103.55K USD . Mi volt a(z) NVDAX mindenkori legmagasabb ára? A(z) NVDAX mindenkori legmagasabb ára 211.55444406079573 USD . Mi volt a(z) NVDAX mindenkori legmagasabb ár? A(z) NVDAX mindenkori legalacsonyabb ára 150.17117069595338 USD . Mekkora a(z) NVDAX kereskedési volumene? A(z) NVDAX élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.61K USD . A(z) NVDAX ára emelkedni fog idén? A(z) NVDAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NVDAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

NVIDIA xStock (NVDAX) fontos iparági frissítések

