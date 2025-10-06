TőzsdeDEX+
A(z) élő NVIDIA ár ma 205.17 USD. Kövesd nyomon a(z) NVDAON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NVDAON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NVDAON

NVDAON árinformációk

Mi a(z) NVDAON

NVDAON hivatalos webhely

NVDAON tokenomikai adatai

NVDAON árelőrejelzés

NVDAON előzmények

NVDAON Vásárlási útmutató

NVDAON-fiat valutaváltó

NVDAON spot

NVIDIA Logó

NVIDIA árfolyam(NVDAON)

1 NVDAON-USD élő ár:

$205.17
$205.17
+1.27%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:14:14 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 200.07
$ 200.07
24h alacsony
$ 208.32
$ 208.32
24h magas

$ 200.07
$ 200.07

$ 208.32
$ 208.32

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267

+1.47%

+1.27%

+8.38%

+8.38%

NVIDIA (NVDAON) valós idejű ár: $ 205.17. Az elmúlt 24 órában, a(z)NVDAON legalacsonyabb ára $ 200.07, legmagasabb ára pedig $ 208.32 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NVDAON valaha volt legmagasabb ára $ 211.44010192551124, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 164.59862286332267 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NVDAON változása a következő volt: +1.47% az elmúlt órában, +1.27% az elmúlt 24 órában, és +8.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NVIDIA (NVDAON) piaci információk

No.1579

$ 3.67M
$ 3.67M

$ 56.61K
$ 56.61K

$ 3.67M
$ 3.67M

17.90K
17.90K

17,901.02789557
17,901.02789557

ETH

A(z) NVIDIA jelenlegi piaci plafonja $ 3.67M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.61K. A(z) NVDAON keringésben lévő tokenszáma 17.90K, és a teljes tokenszám 17901.02789557. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.67M.

NVIDIA (NVDAON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a NVIDIA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +2.573+1.27%
30 nap$ +19.03+10.22%
60 nap$ +34.3+20.07%
90 nap$ +85.17+70.97%
NVIDIA árváltozása ma

A mai napon a(z) NVDAON ára $ +2.573 (+1.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

NVIDIA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +19.03 (+10.22%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

NVIDIA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NVDAON ára $ +34.3 (+20.07%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

NVIDIA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +85.17 (+70.97%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) NVIDIA (NVDAON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) NVIDIA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NVIDIA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NVDAON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NVIDIA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NVIDIA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NVIDIA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NVIDIA (NVDAON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NVIDIA (NVDAON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NVIDIA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NVIDIA árelőrejelzését most!

NVIDIA (NVDAON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NVIDIA (NVDAON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NVDAON token kapcsán!

Hogyan vásárolj NVIDIA (NVDAON)

A következőt szeretnél vásárolni: NVIDIA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NVIDIA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NVIDIA Forrás

A(z) NVIDIA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos NVIDIA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NVIDIA

Mennyit ér ma a(z) NVIDIA (NVDAON)?
A(z) élő NVDAON ár a(z) USD esetében 205.17 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NVDAON ára a(z) USD esetében?
A(z) NVDAON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 205.17. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NVIDIA piaci plafonja?
A(z) NVDAON piaci plafonja $ 3.67M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NVDAON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NVDAON keringésben lévő tokenszáma 17.90K USD.
Mi volt a(z) NVDAON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NVDAON mindenkori legmagasabb ára 211.44010192551124 USD.
Mi volt a(z) NVDAON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NVDAON mindenkori legalacsonyabb ára 164.59862286332267 USD.
Mekkora a(z) NVDAON kereskedési volumene?
A(z) NVDAON élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.61K USD.
A(z) NVDAON ára emelkedni fog idén?
A(z) NVDAON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NVDAON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:14:14 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$205.17
$109,771.86

$3,858.53

$0.02547

$1.2011

$186.77

$109,771.86

$3,858.53

$186.77

$90.66

$2.5014

$0.00000

$0.00000

$0.0359

$0.05593

$0.09357

$0.000000001969

$0.01800

$0.0000499

$0.00006629

$0.000000000609

