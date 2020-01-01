NUTX Chain (NUTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NUTX Chain (NUTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NUTX Chain (NUTX) tokennel kapcsolatos információk As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption. Hivatalos webhely: https://nutx.ai/ Fehér könyv: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing Block Explorer: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN Vásárolj most NUTX tokent!

NUTX Chain (NUTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NUTX Chain (NUTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.17M $ 13.17M $ 13.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.000000013172 $ 0.000000013172 $ 0.000000013172 További tudnivalók a(z) NUTX Chain (NUTX) áráról

NUTX Chain (NUTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NUTX Chain (NUTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NUTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NUTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NUTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NUTX token élő árfolyamát!

A(z) NUTX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NUTX Chain (NUTX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NUTX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NUTX tokent a MEXC-n!

NUTX Chain (NUTX) árelőzményei A felhasználók a(z) NUTX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NUTX árelőzményeivel!

NUTX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NUTX kapcsán? NUTX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NUTX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

