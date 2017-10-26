NULS (NULS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NULS (NULS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NULS (NULS) tokennel kapcsolatos információk NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Hivatalos webhely: https://nuls.io Fehér könyv: https://docs.nuls.io Block Explorer: https://nulscan.io Vásárolj most NULS tokent!

NULS (NULS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NULS (NULS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Teljes tokenszám: $ 132.83M $ 132.83M $ 132.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 113.68M $ 113.68M $ 113.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Minden idők csúcspontja: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Minden idők mélypontja: $ 0.011664776879036448 $ 0.011664776879036448 $ 0.011664776879036448 Jelenlegi ár: $ 0.01191 $ 0.01191 $ 0.01191 További tudnivalók a(z) NULS (NULS) áráról

NULS (NULS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NULS (NULS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NULS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NULS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NULS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NULS token élő árfolyamát!

A(z) NULS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NULS (NULS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NULS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NULS tokent a MEXC-n!

NULS (NULS) árelőzményei A felhasználók a(z) NULS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NULS árelőzményeivel!

NULS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NULS kapcsán? NULS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NULS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

