Neuron (NRN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Neuron (NRN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Neuron (NRN) tokennel kapcsolatos információk ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Hivatalos webhely: https://nrnagents.ai Fehér könyv: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Vásárolj most NRN tokent!

Neuron (NRN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Neuron (NRN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.93M $ 24.93M $ 24.93M Minden idők csúcspontja: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 Minden idők mélypontja: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Jelenlegi ár: $ 0.02493 $ 0.02493 $ 0.02493 További tudnivalók a(z) Neuron (NRN) áráról

Neuron (NRN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Neuron (NRN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NRN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NRN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NRN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NRN token élő árfolyamát!

A(z) NRN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Neuron (NRN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NRN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NRN tokent a MEXC-n!

Neuron (NRN) árelőzményei A felhasználók a(z) NRN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NRN árelőzményeivel!

NRN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NRN kapcsán? NRN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NRN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

