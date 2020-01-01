Blast Royale (NOOB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blast Royale (NOOB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blast Royale (NOOB) tokennel kapcsolatos információk Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Hivatalos webhely: https://www.blastroyale.com/ Fehér könyv: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Vásárolj most NOOB tokent!

Blast Royale (NOOB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blast Royale (NOOB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.82K $ 54.82K $ 54.82K Minden idők csúcspontja: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Minden idők mélypontja: $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 Jelenlegi ár: $ 0.00010708 $ 0.00010708 $ 0.00010708 További tudnivalók a(z) Blast Royale (NOOB) áráról

Blast Royale (NOOB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blast Royale (NOOB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOOB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOOB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOOB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOOB token élő árfolyamát!

A(z) NOOB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Blast Royale (NOOB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NOOB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NOOB tokent a MEXC-n!

Blast Royale (NOOB) árelőzményei A felhasználók a(z) NOOB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NOOB árelőzményeivel!

NOOB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOOB kapcsán? NOOB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOOB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

