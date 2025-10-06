TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Nobody Sausage ár ma 0.0000000000000375 USD. Kövesd nyomon a(z) NOBODYETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOBODYETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Nobody Sausage ár ma 0.0000000000000375 USD. Kövesd nyomon a(z) NOBODYETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOBODYETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NOBODYETH

NOBODYETH árinformációk

Mi a(z) NOBODYETH

NOBODYETH hivatalos webhely

NOBODYETH tokenomikai adatai

NOBODYETH árelőrejelzés

NOBODYETH előzmények

NOBODYETH Vásárlási útmutató

NOBODYETH-fiat valutaváltó

NOBODYETH spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Nobody Sausage Logó

Nobody Sausage árfolyam(NOBODYETH)

1 NOBODYETH-USD élő ár:

$0.0000000000000375
$0.0000000000000375$0.0000000000000375
0.00%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:28 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000000000000326
$ 0.0000000000000326$ 0.0000000000000326
24h alacsony
$ 0.0000000000000619
$ 0.0000000000000619$ 0.0000000000000619
24h magas

$ 0.0000000000000326
$ 0.0000000000000326$ 0.0000000000000326

$ 0.0000000000000619
$ 0.0000000000000619$ 0.0000000000000619

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

0.00%

+7.14%

+7.14%

Nobody Sausage (NOBODYETH) valós idejű ár: $ 0.0000000000000375. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOBODYETH legalacsonyabb ára $ 0.0000000000000326, legmagasabb ára pedig $ 0.0000000000000619 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOBODYETH valaha volt legmagasabb ára $ 0.000000000001263041, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000000000000077209 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOBODYETH változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +7.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nobody Sausage (NOBODYETH) piaci információk

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

A(z) Nobody Sausage jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 14.61K. A(z) NOBODYETH keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 420000000000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.75K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Nobody Sausage mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.0000000000000313-45.50%
60 nap$ -0.0000000000001625-81.25%
90 nap$ -0.0000000000001625-81.25%
Nobody Sausage árváltozása ma

A mai napon a(z) NOBODYETH ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Nobody Sausage 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0000000000000313 (-45.50%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Nobody Sausage 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NOBODYETH ára $ -0.0000000000001625 (-81.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Nobody Sausage 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0000000000001625 (-81.25%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Nobody Sausage (NOBODYETH) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Nobody Sausage árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Nobody Sausage befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NOBODYETH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Nobody Sausage a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Nobody Sausage vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Nobody Sausage árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nobody Sausage (NOBODYETH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nobody Sausage (NOBODYETH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nobody Sausage rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nobody Sausage árelőrejelzését most!

Nobody Sausage (NOBODYETH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nobody Sausage (NOBODYETH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOBODYETH token kapcsán!

Hogyan vásárolj Nobody Sausage (NOBODYETH)

A következőt szeretnél vásárolni: Nobody Sausage? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Nobody Sausage eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NOBODYETH helyi valutákra

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - VND
0.0000000009868125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - AUD
A$0.000000000000057
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - GBP
0.0000000000000285
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - EUR
0.00000000000003225
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - USD
$0.0000000000000375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MYR
RM0.000000000000157125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TRY
0.00000000000157725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - JPY
¥0.000000000005775
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ARS
ARS$0.000000000054347625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - RUB
0.000000000003034125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - INR
0.000000000003334125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - IDR
Rp0.00000000062499975
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - PHP
0.00000000000220725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - EGP
￡E.0.000000000001774125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BRL
R$0.000000000000201375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - CAD
C$0.0000000000000525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BDT
0.00000000000456975
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - NGN
0.0000000000541905
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - COP
$0.0000000001453485
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ZAR
R.0.00000000000065025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - UAH
0.000000000001567125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TZS
T.Sh.0.00000000009191175
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - VES
Bs0.0000000000082875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - CLP
$0.00000000003525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - PKR
Rs0.000000000010578
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - KZT
0.00000000001979925
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - THB
฿0.00000000000121725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TWD
NT$0.00000000000115425
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - AED
د.إ0.000000000000137625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - CHF
Fr0.00000000000003
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - HKD
HK$0.000000000000291375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - AMD
֏0.000000000014312625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MAD
.د.م0.0000000000003465
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MXN
$0.000000000000696
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SAR
ريال0.00000000000014025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ETB
Br0.000000000005761875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - KES
KSh0.000000000004831125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - JOD
د.أ0.0000000000000265875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - PLN
0.000000000000138375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - RON
лв0.000000000000165375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SEK
kr0.00000000000035625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BGN
лв0.000000000000063375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - HUF
Ft0.00000000001262175
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - CZK
0.000000000000792
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - KWD
د.ك0.000000000000011475
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ILS
0.000000000000121875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BOB
Bs0.000000000000258375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - AZN
0.00000000000006375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TJS
SM0.00000000000034425
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - GEL
0.000000000000101625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - AOA
Kz0.000000000034309125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BHD
.د.ب0.0000000000000140625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BMD
$0.0000000000000375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - DKK
kr0.000000000000243
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - HNL
L0.000000000000983625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MUR
0.00000000000171525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - NAD
$0.000000000000648375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - NOK
kr0.0000000000003795
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - NZD
$0.00000000000006525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - PAB
B/.0.0000000000000375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - PGK
K0.0000000000001575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - QAR
ر.ق0.000000000000136125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - RSD
дин.0.000000000003793125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - UZS
soʻm0.000000000451807125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ALL
L0.000000000003130875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ANG
ƒ0.000000000000067125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - AWG
ƒ0.000000000000067125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BBD
$0.000000000000075
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BAM
KM0.000000000000063
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BIF
Fr0.00000000010995
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BND
$0.000000000000048375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BSD
$0.0000000000000375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - JMD
$0.000000000006001875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - KHR
0.00000000015
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - KMF
Fr0.000000000015975
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - LAK
0.000000000815217375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - LKR
රු0.00000000001138425
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MDL
L0.000000000000636
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MGA
Ar0.00000000016816125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MOP
P0.00000000000029925
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MVR
0.00000000000057375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MWK
MK0.00000000006487875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - MZN
MT0.00000000000239625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - NPR
रु0.000000000005304
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - PYG
0.000000000264075
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - RWF
Fr0.0000000000543375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SBD
$0.000000000000308625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SCR
0.0000000000005415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SRD
$0.00000000000144375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SVC
$0.000000000000327
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - SZL
L0.000000000000648
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TMT
m0.00000000000013125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TND
د.ت0.00000000000011025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - TTD
$0.000000000000253125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - UGX
Sh0.0000000001302
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - XAF
Fr0.0000000000213375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - XCD
$0.00000000000010125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - XOF
Fr0.0000000000213375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - XPF
Fr0.0000000000038625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BWP
P0.000000000000502125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - BZD
$0.000000000000075
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - CVE
$0.000000000003572625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - DJF
Fr0.0000000000066375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - DOP
$0.000000000002402625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - DZD
د.ج0.000000000004858125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - FJD
$0.000000000000085875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - GNF
Fr0.0000000003260625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - GTQ
Q0.0000000000002865
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - GYD
$0.000000000007823625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) - ISK
kr0.0000000000046875

Nobody Sausage Forrás

A(z) Nobody Sausage alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Nobody Sausage Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Nobody Sausage

Mennyit ér ma a(z) Nobody Sausage (NOBODYETH)?
A(z) élő NOBODYETH ár a(z) USD esetében 0.0000000000000375 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NOBODYETH ára a(z) USD esetében?
A(z) NOBODYETH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000000000000375. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nobody Sausage piaci plafonja?
A(z) NOBODYETH piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NOBODYETH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NOBODYETH keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) NOBODYETH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NOBODYETH mindenkori legmagasabb ára 0.000000000001263041 USD.
Mi volt a(z) NOBODYETH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NOBODYETH mindenkori legalacsonyabb ára 0.000000000000077209 USD.
Mekkora a(z) NOBODYETH kereskedési volumene?
A(z) NOBODYETH élő 24 órás kereskedési volumene $ 14.61K USD.
A(z) NOBODYETH ára emelkedni fog idén?
A(z) NOBODYETH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NOBODYETH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:28 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

NOBODYETH-USD kalkulátor

Összeg

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

NOBODYETH kereskedés

NOBODYETH/USDT
$0.0000000000000375
$0.0000000000000375$0.0000000000000375
0.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,778.00
$109,778.00$109,778.00

-0.30%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,858.50
$3,858.50$3,858.50

+0.13%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02543
$0.02543$0.02543

-3.34%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2010
$1.2010$1.2010

-4.82%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.67
$186.67$186.67

+1.57%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,778.00
$109,778.00$109,778.00

-0.30%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,858.50
$3,858.50$3,858.50

+0.13%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.67
$186.67$186.67

+1.57%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.19
$90.19$90.19

+1.79%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5006
$2.5006$2.5006

+0.02%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0359
$0.0359$0.0359

-28.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05613
$0.05613$0.05613

+180.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09378
$0.09378$0.09378

+13.52%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001857
$0.000000001857$0.000000001857

+326.89%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01800
$0.01800$0.01800

+125.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006582
$0.00006582$0.00006582

+79.78%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000608
$0.000000000608$0.000000000608

+56.29%