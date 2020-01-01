NetMind (NMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NetMind (NMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NetMind (NMT) tokennel kapcsolatos információk Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Hivatalos webhely: https://power.netmind.ai Fehér könyv: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Vásárolj most NMT tokent!

NetMind (NMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NetMind (NMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.87M $ 19.87M $ 19.87M Teljes tokenszám: $ 143.97M $ 143.97M $ 143.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 87.66M $ 87.66M $ 87.66M Minden idők csúcspontja: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 Minden idők mélypontja: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Jelenlegi ár: $ 0.594 $ 0.594 $ 0.594 További tudnivalók a(z) NetMind (NMT) áráról

NetMind (NMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NetMind (NMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NMT token élő árfolyamát!

A(z) NMT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NetMind (NMT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NMT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NMT tokent a MEXC-n!

NetMind (NMT) árelőzményei A felhasználók a(z) NMT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NMT árelőzményeivel!

NMT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NMT kapcsán? NMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NMT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

