New Kind of Network (NKN) tokennel kapcsolatos információk NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Hivatalos webhely: https://nkn.org/ Fehér könyv: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://nscan.io/ Vásárolj most NKN tokent!

New Kind of Network (NKN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) New Kind of Network (NKN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Teljes tokenszám: $ 791.92M $ 791.92M $ 791.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 791.92M $ 791.92M $ 791.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.76M $ 25.76M $ 25.76M Minden idők csúcspontja: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Minden idők mélypontja: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Jelenlegi ár: $ 0.02576 $ 0.02576 $ 0.02576 További tudnivalók a(z) New Kind of Network (NKN) áráról

New Kind of Network (NKN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) New Kind of Network (NKN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NKN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NKN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NKN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NKN token élő árfolyamát!

A(z) NKN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) New Kind of Network (NKN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NKN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NKN tokent a MEXC-n!

New Kind of Network (NKN) árelőzményei A felhasználók a(z) NKN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NKN árelőzményeivel!

NKN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NKN kapcsán? NKN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NKN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

