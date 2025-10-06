TőzsdeDEX+
A(z) élő Netflix ár ma 1125.6 USD. Kövesd nyomon a(z) NFLXON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NFLXON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Netflix Logó

Netflix árfolyam(NFLXON)

1 NFLXON-USD élő ár:

$1,125.6
-0.28%1D
USD
Netflix (NFLXON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:07 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1,065.74
24h alacsony
$ 1,137.71
24h magas

$ 1,065.74
$ 1,137.71
$ 1,265.3897261967002
$ 1,087.2633404545245
-1.05%

-0.27%

+2.47%

+2.47%

Netflix (NFLXON) valós idejű ár: $ 1,125.6. Az elmúlt 24 órában, a(z)NFLXON legalacsonyabb ára $ 1,065.74, legmagasabb ára pedig $ 1,137.71 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NFLXON valaha volt legmagasabb ára $ 1,265.3897261967002, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1,087.2633404545245 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NFLXON változása a következő volt: -1.05% az elmúlt órában, -0.27% az elmúlt 24 órában, és +2.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Netflix (NFLXON) piaci információk

No.2164

$ 1.04M
$ 58.66K
$ 1.04M
924.72
924.72432662
ETH

A(z) Netflix jelenlegi piaci plafonja $ 1.04M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.66K. A(z) NFLXON keringésben lévő tokenszáma 924.72, és a teljes tokenszám 924.72432662. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.04M.

Netflix (NFLXON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Netflix mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -3.1605-0.27%
30 nap$ -32.04-2.77%
60 nap$ +25.6+2.32%
90 nap$ +25.6+2.32%
Netflix árváltozása ma

A mai napon a(z) NFLXON ára $ -3.1605 (-0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Netflix 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -32.04 (-2.77%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Netflix 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NFLXON ára $ +25.6 (+2.32%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Netflix 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +25.6 (+2.32%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Netflix (NFLXON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Netflix árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Netflix befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NFLXON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Netflix a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Netflix vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Netflix árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Netflix (NFLXON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Netflix (NFLXON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Netflix rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Netflix árelőrejelzését most!

Netflix (NFLXON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Netflix (NFLXON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NFLXON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Netflix (NFLXON)

A következőt szeretnél vásárolni: Netflix? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Netflix eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NFLXON helyi valutákra

1 Netflix(NFLXON) - VND
1 Netflix(NFLXON) - AUD
1 Netflix(NFLXON) - GBP
1 Netflix(NFLXON) - EUR
1 Netflix(NFLXON) - USD
1 Netflix(NFLXON) - MYR
1 Netflix(NFLXON) - TRY
1 Netflix(NFLXON) - JPY
1 Netflix(NFLXON) - ARS
1 Netflix(NFLXON) - RUB
1 Netflix(NFLXON) - INR
1 Netflix(NFLXON) - IDR
1 Netflix(NFLXON) - PHP
1 Netflix(NFLXON) - EGP
1 Netflix(NFLXON) - BRL
1 Netflix(NFLXON) - CAD
1 Netflix(NFLXON) - BDT
1 Netflix(NFLXON) - NGN
1 Netflix(NFLXON) - COP
1 Netflix(NFLXON) - ZAR
1 Netflix(NFLXON) - UAH
1 Netflix(NFLXON) - TZS
1 Netflix(NFLXON) - VES
1 Netflix(NFLXON) - CLP
1 Netflix(NFLXON) - PKR
1 Netflix(NFLXON) - KZT
1 Netflix(NFLXON) - THB
1 Netflix(NFLXON) - TWD
1 Netflix(NFLXON) - AED
1 Netflix(NFLXON) - CHF
1 Netflix(NFLXON) - HKD
1 Netflix(NFLXON) - AMD
1 Netflix(NFLXON) - MAD
1 Netflix(NFLXON) - MXN
1 Netflix(NFLXON) - SAR
1 Netflix(NFLXON) - ETB
1 Netflix(NFLXON) - KES
1 Netflix(NFLXON) - JOD
1 Netflix(NFLXON) - PLN
1 Netflix(NFLXON) - RON
1 Netflix(NFLXON) - SEK
1 Netflix(NFLXON) - BGN
1 Netflix(NFLXON) - HUF
1 Netflix(NFLXON) - CZK
1 Netflix(NFLXON) - KWD
1 Netflix(NFLXON) - ILS
1 Netflix(NFLXON) - BOB
1 Netflix(NFLXON) - AZN
1 Netflix(NFLXON) - TJS
1 Netflix(NFLXON) - GEL
1 Netflix(NFLXON) - AOA
1 Netflix(NFLXON) - BHD
1 Netflix(NFLXON) - BMD
1 Netflix(NFLXON) - DKK
1 Netflix(NFLXON) - HNL
1 Netflix(NFLXON) - MUR
1 Netflix(NFLXON) - NAD
1 Netflix(NFLXON) - NOK
1 Netflix(NFLXON) - NZD
1 Netflix(NFLXON) - PAB
1 Netflix(NFLXON) - PGK
1 Netflix(NFLXON) - QAR
1 Netflix(NFLXON) - RSD
1 Netflix(NFLXON) - UZS
1 Netflix(NFLXON) - ALL
1 Netflix(NFLXON) - ANG
1 Netflix(NFLXON) - AWG
1 Netflix(NFLXON) - BBD
1 Netflix(NFLXON) - BAM
1 Netflix(NFLXON) - BIF
1 Netflix(NFLXON) - BND
1 Netflix(NFLXON) - BSD
1 Netflix(NFLXON) - JMD
1 Netflix(NFLXON) - KHR
1 Netflix(NFLXON) - KMF
1 Netflix(NFLXON) - LAK
1 Netflix(NFLXON) - LKR
1 Netflix(NFLXON) - MDL
1 Netflix(NFLXON) - MGA
1 Netflix(NFLXON) - MOP
1 Netflix(NFLXON) - MVR
1 Netflix(NFLXON) - MWK
1 Netflix(NFLXON) - MZN
1 Netflix(NFLXON) - NPR
1 Netflix(NFLXON) - PYG
1 Netflix(NFLXON) - RWF
1 Netflix(NFLXON) - SBD
1 Netflix(NFLXON) - SCR
1 Netflix(NFLXON) - SRD
1 Netflix(NFLXON) - SVC
1 Netflix(NFLXON) - SZL
1 Netflix(NFLXON) - TMT
1 Netflix(NFLXON) - TND
1 Netflix(NFLXON) - TTD
1 Netflix(NFLXON) - UGX
1 Netflix(NFLXON) - XAF
1 Netflix(NFLXON) - XCD
1 Netflix(NFLXON) - XOF
1 Netflix(NFLXON) - XPF
1 Netflix(NFLXON) - BWP
1 Netflix(NFLXON) - BZD
1 Netflix(NFLXON) - CVE
1 Netflix(NFLXON) - DJF
1 Netflix(NFLXON) - DOP
1 Netflix(NFLXON) - DZD
1 Netflix(NFLXON) - FJD
1 Netflix(NFLXON) - GNF
1 Netflix(NFLXON) - GTQ
1 Netflix(NFLXON) - GYD
1 Netflix(NFLXON) - ISK
Netflix Forrás

A(z) Netflix alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Netflix Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Netflix

Mennyit ér ma a(z) Netflix (NFLXON)?
A(z) élő NFLXON ár a(z) USD esetében 1,125.6 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NFLXON ára a(z) USD esetében?
A(z) NFLXON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1,125.6. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Netflix piaci plafonja?
A(z) NFLXON piaci plafonja $ 1.04M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NFLXON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NFLXON keringésben lévő tokenszáma 924.72 USD.
Mi volt a(z) NFLXON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NFLXON mindenkori legmagasabb ára 1,265.3897261967002 USD.
Mi volt a(z) NFLXON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NFLXON mindenkori legalacsonyabb ára 1,087.2633404545245 USD.
Mekkora a(z) NFLXON kereskedési volumene?
A(z) NFLXON élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.66K USD.
A(z) NFLXON ára emelkedni fog idén?
A(z) NFLXON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NFLXON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:07 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$1,125.6
