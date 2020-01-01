NEWM (NEWM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NEWM (NEWM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NEWM (NEWM) tokennel kapcsolatos információk NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain. Hivatalos webhely: https://newm.io Fehér könyv: https://newm.io/whitepaper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d Vásárolj most NEWM tokent!

NEWM (NEWM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NEWM (NEWM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.00306 $ 0.00306 $ 0.00306 Minden idők mélypontja: $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 Jelenlegi ár: $ 0.0003508 $ 0.0003508 $ 0.0003508 További tudnivalók a(z) NEWM (NEWM) áráról

NEWM (NEWM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NEWM (NEWM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEWM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEWM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEWM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEWM token élő árfolyamát!

A(z) NEWM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NEWM (NEWM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NEWM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NEWM tokent a MEXC-n!

NEWM (NEWM) árelőzményei A felhasználók a(z) NEWM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NEWM árelőzményeivel!

NEWM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEWM kapcsán? NEWM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEWM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

