A(z) élő Fortune Room ár ma 0.000000000000000000000095 USD. Kövesd nyomon a(z) NEWFRT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEWFRT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Fortune Room Logó

Fortune Room árfolyam(NEWFRT)

1 NEWFRT-USD élő ár:

-18.24%1D
Fortune Room (NEWFRT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:46 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) árinformáció (USD)

Fortune Room (NEWFRT) valós idejű ár: $ 0.000000000000000000000095. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEWFRT legalacsonyabb ára $ 0.0000000000000000000000672, legmagasabb ára pedig $ 0.00000000000000000000029 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEWFRT valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEWFRT változása a következő volt: -26.30% az elmúlt órában, -18.24% az elmúlt 24 órában, és -100.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fortune Room (NEWFRT) piaci információk

--
----

$ 558.19K
$ 558.19K$ 558.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

A(z) Fortune Room jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 558.19K. A(z) NEWFRT keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Fortune Room (NEWFRT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Fortune Room mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000000000000000000000021194-18.24%
30 nap$ -0.000000000027599999999905-100.00%
60 nap$ -0.000079999999999999999905-100.00%
90 nap$ -0.000079999999999999999905-100.00%
Fortune Room árváltozása ma

A mai napon a(z) NEWFRT ára $ -0.000000000000000000000021194 (-18.24%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Fortune Room 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000000000027599999999905 (-100.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Fortune Room 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NEWFRT ára $ -0.000079999999999999999905 (-100.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Fortune Room 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000079999999999999999905 (-100.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Fortune Room (NEWFRT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Fortune Room árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Fortune Room befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NEWFRT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Fortune Room a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Fortune Room vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Fortune Room árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fortune Room (NEWFRT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fortune Room (NEWFRT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fortune Room rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fortune Room árelőrejelzését most!

Fortune Room (NEWFRT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fortune Room (NEWFRT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEWFRT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Fortune Room (NEWFRT)

A következőt szeretnél vásárolni: Fortune Room? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Fortune Room eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NEWFRT helyi valutákra

Fortune Room Forrás

A(z) Fortune Room alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Fortune Room

Mennyit ér ma a(z) Fortune Room (NEWFRT)?
A(z) élő NEWFRT ár a(z) USD esetében 0.000000000000000000000095 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEWFRT ára a(z) USD esetében?
A(z) NEWFRT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000000000000000000000095. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fortune Room piaci plafonja?
A(z) NEWFRT piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEWFRT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEWFRT keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) NEWFRT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEWFRT mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) NEWFRT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEWFRT mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) NEWFRT kereskedési volumene?
A(z) NEWFRT élő 24 órás kereskedési volumene $ 558.19K USD.
A(z) NEWFRT ára emelkedni fog idén?
A(z) NEWFRT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEWFRT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:46 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

