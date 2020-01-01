neur.sh (NEUR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) neur.sh (NEUR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

neur.sh (NEUR) tokennel kapcsolatos információk Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface. Hivatalos webhely: https://neur.sh/ Fehér könyv: https://docs.neur.sh/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump Vásárolj most NEUR tokent!

neur.sh (NEUR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) neur.sh (NEUR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 650.04K $ 650.04K $ 650.04K Teljes tokenszám: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 919.43M $ 919.43M $ 919.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 706.60K $ 706.60K $ 706.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Minden idők mélypontja: $ 0.000612785356811499 $ 0.000612785356811499 $ 0.000612785356811499 Jelenlegi ár: $ 0.000707 $ 0.000707 $ 0.000707 További tudnivalók a(z) neur.sh (NEUR) áráról

neur.sh (NEUR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) neur.sh (NEUR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEUR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEUR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEUR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEUR token élő árfolyamát!

A(z) NEUR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) neur.sh (NEUR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NEUR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NEUR tokent a MEXC-n!

neur.sh (NEUR) árelőzményei A felhasználók a(z) NEUR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NEUR árelőzményeivel!

NEUR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEUR kapcsán? NEUR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEUR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

