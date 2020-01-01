Neon EVM (NEON) tokenomikai adatai
Neon EVM (NEON) tokennel kapcsolatos információk
Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.
Neon EVM (NEON) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Neon EVM (NEON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Neon EVM (NEON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Neon EVM (NEON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEON tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező NEON token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) NEON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEON token élő árfolyamát!
Neon EVM (NEON) árelőzményei
A felhasználók a(z) NEON árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
NEON árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEON kapcsán? NEON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
