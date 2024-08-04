First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) First Neiro on ETH (NEIROCTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokennel kapcsolatos információk Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Hivatalos webhely: https://www.neiroeth.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Vásárolj most NEIROCTO tokent!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) First Neiro on ETH (NEIROCTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 143.43M $ 143.43M $ 143.43M Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 143.43M $ 143.43M $ 143.43M Minden idők csúcspontja: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Minden idők mélypontja: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Jelenlegi ár: $ 0.00034095 $ 0.00034095 $ 0.00034095 További tudnivalók a(z) First Neiro on ETH (NEIROCTO) áráról

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEIROCTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEIROCTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEIROCTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEIROCTO token élő árfolyamát!

A(z) NEIROCTO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NEIROCTO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NEIROCTO tokent a MEXC-n!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) árelőzményei A felhasználók a(z) NEIROCTO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NEIROCTO árelőzményeivel!

NEIROCTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEIROCTO kapcsán? NEIROCTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEIROCTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

