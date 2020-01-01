NEAR (NEAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NEAR (NEAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NEAR (NEAR) tokennel kapcsolatos információk NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale. Hivatalos webhely: https://near.org/ Block Explorer: https://explorer.near.org/accounts/wrap.near Vásárolj most NEAR tokent!

NEAR (NEAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NEAR (NEAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Teljes tokenszám: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Minden idők csúcspontja: $ 20.48 $ 20.48 $ 20.48 Minden idők mélypontja: $ 0.405708843123474 $ 0.405708843123474 $ 0.405708843123474 Jelenlegi ár: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 További tudnivalók a(z) NEAR (NEAR) áráról

A(z) NEAR (NEAR) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) NEAR tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. NEAR Protocol’s token economics are designed to balance network security, incentivize participation, and support ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms: issuance, allocation, usage/incentives, locking, and unlocking. Issuance Mechanism Initial Supply: NEAR launched with an initial supply of 1 billion tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020.

NEAR launched with an initial supply of 1 billion tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020. Annual Inflation: The protocol employs a fixed ~5% annual inflation rate, resulting in a total supply of approximately 1.23 billion NEAR as of December 2024.

The protocol employs a fixed ~5% annual inflation rate, resulting in a total supply of approximately 1.23 billion NEAR as of December 2024. Distribution of New Tokens: 90% of new tokens from inflation are distributed as staking rewards to validators and delegators. 10% are allocated to the protocol treasury.

Deflationary Mechanism: All transaction fees are burned, introducing a deflationary pressure that can offset inflation as network usage increases.

All transaction fees are burned, introducing a deflationary pressure that can offset inflation as network usage increases. Dynamic Adjustment: The actual inflation rate can vary based on network activity and staking participation, with the goal of maximizing security while minimizing inflation. Allocation Mechanism The initial allocation of NEAR tokens was distributed across various stakeholders and ecosystem initiatives. The table below summarizes the main allocations: Allocation Category Amount (NEAR) % of Initial Supply Community Grants & Programs 172,000,000 17.2% Operations Grants 114,000,000 11.4% Foundation Endowment 100,000,000 10.0% Early Ecosystem 117,000,000 11.7% Pre-seed Round 21,600,000 2.16% Venture/Private Rounds ~10,900,000 ~1.09% Other (Treasury, etc.) Remainder - Ecosystem Grants: Managed by third-party partners (e.g., Aurora, Proximity Labs, Mintbase) and the NEAR Community Treasury.

Managed by third-party partners (e.g., Aurora, Proximity Labs, Mintbase) and the NEAR Community Treasury. Treasury: As of December 2024, the NEAR Community Treasury holds ~3.49 million NEAR (~0.29% of total supply). Usage and Incentive Mechanism Staking: NEAR is a Proof-of-Stake (PoS) network. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Validator Selection: Determined by a “seat price” auction mechanism, dynamically set by the total staked NEAR. Rewards: Distributed per epoch (about twice daily).

NEAR is a Proof-of-Stake (PoS) network. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Transaction Fees: Paid in NEAR for all network operations (transactions, smart contract deployment, storage). Fee Distribution: 70% of transaction fees are burned; 30% go to smart contract creators involved in the transaction.

Paid in NEAR for all network operations (transactions, smart contract deployment, storage). Smart Contract Incentives: Developers earn NEAR when users interact with their contracts.

Developers earn NEAR when users interact with their contracts. Governance (Future): A proposal is under discussion to introduce vote-escrowed NEAR (veNEAR), granting governance power and additional rewards to those who lock their tokens. Locking Mechanism Staking Lock: Tokens staked for validation are locked for the duration of the staking period.

Tokens staked for validation are locked for the duration of the staking period. veNEAR (Proposed): Users can lock NEAR for veNEAR, a non-transferable governance token. Lock duration ranges from 3 to 48 months. Voting power increases with longer lock duration (e.g., 1 NEAR locked for 12 months = 1.5 veNEAR; for 48 months = 3 veNEAR). veNEAR holders are eligible for additional NEAR rewards, sourced from the protocol treasury.

Unlocking Time Staking Unlock: Unstaking NEAR typically requires a waiting period (unstaking delay), after which tokens become liquid.

Unstaking NEAR typically requires a waiting period (unstaking delay), after which tokens become liquid. veNEAR Unlock (Proposed): Minimum lock: 3 months Maximum lock: 48 months Tokens become available after the lock period ends.

Summary Table Mechanism Details Issuance 5% annual inflation, 90% to validators/delegators, 10% to treasury, fees burned Allocation Community, operations, foundation, early ecosystem, investors, grants, treasury Usage/Incentives Staking, transaction fees, smart contract rewards, governance (future veNEAR) Locking Staking lock, proposed veNEAR lock (3–48 months, boosts voting power and rewards) Unlocking Unstaking delay for staked NEAR; veNEAR unlocks after lock period (3–48 months) Additional Notes Ecosystem Support: NEAR has dedicated significant resources to ecosystem growth, including an $800 million funding initiative for grants, startups, and regional development.

NEAR has dedicated significant resources to ecosystem growth, including an $800 million funding initiative for grants, startups, and regional development. Governance Evolution: The protocol is moving toward more decentralized capital allocation and governance, with DAOs and community-driven treasuries playing a larger role.

The protocol is moving toward more decentralized capital allocation and governance, with DAOs and community-driven treasuries playing a larger role. Sustainability: The combination of inflation, fee burning, and staking incentives is designed to ensure long-term sustainability and security for the network. For further details, you can explore the official NEAR Protocol documentation and economics blog posts.

NEAR (NEAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NEAR (NEAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEAR token élő árfolyamát!

A(z) NEAR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NEAR (NEAR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NEAR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NEAR tokent a MEXC-n!

NEAR (NEAR) árelőzményei A felhasználók a(z) NEAR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NEAR árelőzményeivel!

NEAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEAR kapcsán? NEAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!