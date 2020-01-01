Nigella Diamond Club (NDC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nigella Diamond Club (NDC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nigella Diamond Club (NDC) tokennel kapcsolatos információk Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Hivatalos webhely: https://ndc.nigella.io Fehér könyv: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Vásárolj most NDC tokent!

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nigella Diamond Club (NDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.74K $ 42.74K $ 42.74K Teljes tokenszám: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 511.28K $ 511.28K $ 511.28K Minden idők csúcspontja: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Minden idők mélypontja: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Jelenlegi ár: $ 0.00581 $ 0.00581 $ 0.00581 További tudnivalók a(z) Nigella Diamond Club (NDC) áráról

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nigella Diamond Club (NDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NDC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NDC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NDC token élő árfolyamát!

